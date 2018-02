Neuer Offensive Coordinator: Vikings verpflichten wohl John DeFilippo

NBA Clippers @ Pistons NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks NBA Spurs @ Jazz NBA Cavaliers @ Thunder NBA Clippers @ Celtics NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 NHL Wild @ Islanders NHL Islanders @ Maple Leafs

Die Minnesota Vikings haben ihren neuen Offensive Coordinator gefunden: Die Vikes, die vorher ihren Coordinator Pat Shurmur verloren hatten, verpflichten Eagles-Quarterbacks-Coach John DeFilippo.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Vikings hatten in der gerade beendeten Saison eine der Top-Offenses, und das trotz Quarterback-Verletzungssorgen. Offensive Coordinator Pat Shurmur hatte großen Anteil an der unerwartet starken Saison von Case Keenum - und verdiente sich so den Head-Coach-Job der New York Giants.

Wenige Tage nach dem Super Bowl hat Minnesota diese Lücke offenbar geschlossen: John DeFilippo, der seinerseits durch seine Arbeit mit Carson Wentz und Nick Foles für Aufsehen gesorgt hat, soll Minnesotas Offense übernehmen. DeFilippos Vertrag bei den Eagles wäre ausgelaufen, bislang hat er nur eine Saison als NFL-Offensive-Coordinator im Lebenslauf: 2015 bei den Cleveland Browns.

Ansonsten lag sein Fachgebiet stets in der Arbeit mit Quarterbacks, was gerade Minnesota äußerst interessant macht. Bei den Vikings laufen die Verträge von Keenum, Teddy Bridgewater und Sam Bradford aus, es scheint weitestgehend offen, welchen der drei Quarterbacks die Vikes letztlich priorisieren - oder ob sie möglicherweise jetzt einen ganz anderen Weg gehen: DeFilippo könnte versuchen, via Trade Foles aus Philadelphia mitzubringen.