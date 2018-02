Nach Redskins-Wechsel: Alex Smith "begeistert" über Trade

NBA Spurs @ Jazz NBA Cavaliers @ Thunder NBA Clippers @ Celtics NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 NHL Wild @ Islanders NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NHL Oilers @ LA Kings NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres

Die Washington Redskins sorgten mit dem Trade für Alex Smith für die erste große personelle Überraschung dieses Jahres. Smith wird in der Hauptstadt Kirk Cousins ersetzen - und zeigte sich jetzt öffentlich sehr angetan von dem unerwarteten Wechsel.

"Ich bin begeistert", betonte Smith gegenüber ESPN am Rande des AT&T Pebble Beach Pro-Am Golf Turniers. "Ich freue mich extrem auf diese Gelegenheit. Es ist eine neue Herausforderung und ich kann es nicht erwarten, loszulegen. Ich weiß, dass wir noch bis zum Start des Liga-Jahres warten müssen - aber ich kann gar nicht betonen, wie sehr ich mich darauf freue."

Smiths Trade darf erst Mitte März, wenn das neue Liga-Jahr beginnt, offiziell gemacht werden. Dann aber wird der 33-Jährige in Washington einen neuen Vierjahresvertrag über bis zu 94 Millionen Dollar erhalten, von dem 71 Millionen garantiert sein sollen. Die Redskins hatten sich den Trade einen Drittrunden-Pick sowie Cornerback Kendall Fuller kosten lassen.

Die Chiefs entschieden sich nach der vergangenen Saison, den Quarterback-Staffelstab an Patrick Mahomes zu übergeben und Smiths gute Saison in dem Trade zu nutzen. Smith hatte zuvor schon in San Francisco seinen Posten an einen jungen Quarterback - Colin Kaepernick - verloren. In Washington droht ihm dieses Schicksal zumindest vorerst nicht.