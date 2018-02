Johnny Manziel treibt Comeback voran - Teilnahme an Spring League bestätigt

NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 NHL Wild @ Islanders NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NHL Oilers @ Kings NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NHL Sabres @ Lightning

Johnny Manziel bastelt weiter an seinem Comeback: Der einst in Ungnade gefallene Quarterback hat jetzt bestätigt, dass er an der Spring League in Texas teilnehmen wird.

Das verkündete Manziel via Twitter. In einem ausführlicheren Statement fügte er hinzu: "Football war schon immer ein riesiger Teil meines Lebens. Manchmal nimmt man Dinge als gegeben hin - bis sie weg sind."

Sein Ziel sei es, "in die NFL zurück zu kehren und ich weiß, dass ich mir dieses Privileg verdienen muss. Die Spring League bietet mir die großartige Gelegenheit, wieder Football zu spielen. Und letztlich ist das genau das, was ich tun will. Ich vermisse den Wettbewerb."

Manziel stand seit seiner unrühmlichen Entlassung in Cleveland nach der 2015er Saison nicht mehr auf einem Football-Feld. Der einstige College-Star hatte über lange Zeit nahezu ausschließlich mit negativen Schlagzeilen abseits des Platzes für Aufsehen gesorgt, jetzt unternimmt er erstmals seit jener Zeit ernsthafte Bemühungen, in den Sport zurück zu kehren.

Manziel treibt Comeback in der Spring League voran

Ein maßgeblicher Punkt dabei ist wohl die Tatsache, dass sich Manziel selbst seine persönlichen Probleme eingestanden hat. "Ich nehme Medikamente gegen eine bipolare Störung und ich arbeite daran, sicher zu stellen, dass ich nicht in irgendeine Depression zurück verfalle - denn ich weiß, wohin mich das führt und ich weiß, wie schmal der Grat für mich ist", erklärte Manziel vor einigen Tagen im Gespräch mit Good Morning America.

Die Spring League wurde im Vorjahr geschaffen, um Spielern eine Bühne und letztlich eine weitere Chance auf die NFL und die CFL zu geben. Manziel hatte bereits direkten Kontakt mit der CFL, die Hamilton Tiger-Cats zeigten konkretes Interesse - letztlich kam es allerdings zu keiner Einigung.

Spring League: Wann spielt Johnny Manziel?

Die Spring League setzt sich aus vier Teams zusammen und wird vom 28. März bis zum 15. April in Austin, Texas Trainingseinheiten und Spiele abhalten. Dabei können Scouts sich vor Ort direkt ein Bild machen.

"Wir freuen uns darüber, dass wir so einen dynamischen Spieler wie Johnny Manziel in der Spring League haben können", betonte Liga-Geschäftsführer Brian Woods. "Wir glauben, dass unsere Plattform die perfekte Bühne für Mr. Manziel ist, um sein NFL-Comeback weiter voran zu bringen."

Der 25-Jährige wird konkret in zwei Spielen für das South-Team auftreten: