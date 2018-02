NFL: Super Bowl LII auf Deutsch und im Originalkommentar live auf DAZN

NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (US-Kommentar)

Es ist soweit! Super Bowl LII steht an und DAZN bietet das Spektakel zwischen den New England Patriots und Philadelphia Eagles im U.S. Bank Stadium von Minneapolis/Minnesota auf besondere Weise an: mit deutschem Kommentar sowie dem Originalkommentar aus den USA.

Super Bowl LII steigt in der Nacht auf den 5. Februar 2018 gegen 0.30 Uhr. Die New England Patriots treffen auf die Philadelphia Eagles im U.S. Bank Stadium und Zuschauer in Deutschland können auf besondere Weise live dabei sein.

Super Bowl LII mit Originalkommentar live auf DAZN

DAZN zeigt den Super Bowl bereits ab 23.45 Uhr live und bietet seinen Kunden dabei einen besonderen Service: Sie können wählen, ob sie den großen Abschluss der NFL-Saison mit deutschem Kommentar mit Günther Zapf und Experte Björn Werner oder den Originalkommentar vom US-TV-Sender NBC mit Kommentatoren-Legende Al Michaels, Experte Cris Collinsworth und Sideline-Reporterin Michele Tafoya schauen wollen. Jeder kann also seinen Lieblingsweg wählen! Mehr noch: Die große Spiel gibt es anschließend auch noch in beiden Sprachversionen im Re-Live on-demand.

Justin Timberlake spielt in der Super Bowl LII Halftime Show

Ebenfalls live auf DAZN gibt es das musikalische Highlight in der Halbzeitpause, die Super Bowl LII Halftime Show. Dieses Mal wird Entertainer Justin Timberlake auftreten und damit zum insgesamt dritten Mal bei diesem prestigeträchtigen Event auftreten.

Erstmals allerdings alleine, nachdem er bereits mit seiner ehemaligen Band N*SYNC sowie im Jahr 2004 mit Janet Jackson dabei war und das unrühmliche "NippleGate" ausgelöst hatte.

Die amerikanische Nationalhymne wird indes die Sänderin P!nk vor dem Spiel intonieren.

Der Weg der New England Patriots in den Super Bowl

Runde Gegner Ergebnis Divisional Round Tennessee Titans 35:14 Championship Game Jacksonville Jaguars 24:20

Der Weg der Philadelphia Eagles in den Super Bowl

Runde Gegner Ergebnis Divisional Round Atlanta Falcons 15:10 Championship Game Minnesota Vikings 38:7

Die letzten Infos zum Spiel