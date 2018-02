NFL: Indianapolis Colts ernennen Josh McDaniels zum neuen Head Coach

NBA Thunder @ Warriors NBA Timberwolves @ Cavaliers NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NHL Golden Knights @ Sharks NBA Clippers @ Pistons NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks NBA Spurs @ Jazz NBA Cavaliers @ Thunder NBA Clippers @ Celtics NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 NHL Wild @ Islanders

Die Indianapolis Colts haben ihren neuen Head Coach verkündet. Es ist wie erwartet Josh McDaniels, der lange Jahre als Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach bei den New England Patriots unter Bill Belichick tätig war.

Nur zwei Tage nach der Niederlage der Patriots in Super Bowl LII machen die Colts die Sache offiziell. McDaniels, der bereits zwei Interviews mit den Colts hatte und schon nach dem ersten als klarer Favorit auf den Job galt, erhält somit seine zweite Chance als Head Coach.

Bereits 2009 bis 2010 war McDaniels als Head Coach der Denver Broncos tätig, wurde dort jedoch noch in seiner zweiten Saison aufgrund von Erfolglosigkeit und Unstimmigkeiten mit dem Front Office wieder entlassen.

Zwischenzeitlich war McDaniels noch als Offensive Coordinator der St. Louis Rams tätig, ehe er dann ab 2012 wieder die Offensive der Patriots übernahm.

McDaniels gewann als Teil des Trainerstabs von Belichick fünf Super Bowls, nachdem er seit 2001 in diversen Rollen bei den Patriots tätig war.

McDaniels ist damit nach Matt Patricia der zweite Coordinator, der New England in dieser Offseason verlässt. Patricia wurde schon am Montag als neuer Head Coach der Detroit Lions vorgestellt.