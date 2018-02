Franchise Tag erklärt: Gehalt, Definition, Varianten - und wer erhält ihn 2018?

NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NHL Oilers @ Kings NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat NBA Raptors @ Wizards

Vor dem Start der Free Agency Mitte März steht in der NFL zunächst eine andere Deadline an: Ab dem 20. Februar können Teams je einen Franchise Tag vergeben, um einen Spieler mit auslaufendem Vertrag so bevor die Free Agency beginnt für ein weiteres Jahr an sich zu binden. Doch welche Varianten gibt es? Was kostet der Tag? Und welche Spieler dürfen sich darauf einstellen, den Franchise Tag zu erhalten?



Wann kann der Franchise Tag vergeben werden?

Teams haben vom 20. Februar bis zum 6. März Zeit, um einen Spieler mit dem Franchise oder dem Transition Tag zu belegen. Der Franchise Tag gibt Teams ein wertvolles Mittel, um zu verhindern, dass ein Top-Spieler auf den Markt kommt und so möglicherweise ein Wettbieten entsteht.

Er ist eine Möglichkeit für die Teams, einen ausgewählten Leistungsträger zu halten, obwohl dessen Vertrag ausläuft und man sich mit ihm nicht auf einen neuen Kontrakt einigen konnte. Eingeführt wurde der Franchise Tag im Jahr 1993, zusammen mit etwa der Gehaltsobergrenze ist es eine der Maßnahmen, um es vor allem den kleineren Teams zu ermöglichen, Stars zu halten und für eine größere Ausgeglichenheit zu sorgen.

Der Franchise Tag sichert den Teams so gesehen mindestens Zeit: Ein Spieler, der den Tag erhalten hat, kann in diesem Jahr bis zum 16. Juli um 22 Uhr deutscher Zeit noch einen langfristigen Vertrag unterzeichnen. Ohne den Tag wäre er ab Mitte März auf dem Markt.

Kommt es auch bis zu dieser Deadline zu keiner Einigung über einen langfristigen Vertrag, geht der Spieler unter dem Tag und dem damit festgelegten Gehalt in die Saison. Ein Team kann einem Spieler auch in zwei aufeinanderfolgenden Saisons den Franchise Tag geben, so gerade geschehen in Washington mit Kirk Cousins. In dem Fall sind im zweiten Jahr allerdings 120 Prozent des Vorjahresgehalts fällig - ein teures Vergnügen, das sich Teams nur selten leisten.

So funktioniert der exklusive Franchise Tag

Franchise Tag ist nicht gleich Franchise Tag - drei Kategorien gilt es dabei zu unterscheiden. Erhält ein Spieler den exklusiven Tag, kann er mit keinem anderen Team verhandeln und kann in der kommenden Saison für kein anderes Team spielen. Es sei denn, das Team zieht den Tag zurück, so wie die Carolina Panthers vor einigen Jahren bei Cornerback Josh Norman. Der wurde dann unmittelbar Free Agent und wechselte nach Washington. Das Jahresgehalt beim exklusiven Franchise Tag ergibt sich aus dem Durchschnitt der fünf höchsten Gehälter auf der Position des betreffenden Spielers für diese Saison, oder der Tag beschert dem Spieler 120 Prozent des eigenen Vorjahres-Gehalts. Je nachdem, was höher ist.

So funktioniert der nicht-exklusive Franchise Tag

Das Jahresgehalt ergibt sich hierbei aus dem Durchschnitt der fünf höchsten Gehälter auf der betreffenden Position der vergangenen fünf Jahre - in Zeiten des steigenden Salary Caps bekommt man so also weniger als bei dem exklusiven Tag. Ähnlich wie in der NBA darf man im Gegenzug unter diesem Tag mit anderen Teams verhandeln. Unterschreibt man jedoch ein einen sogenannten "Offer-Sheet" - vereinfacht gesagt also ein Angebot - bei der Konkurrenz, darf das eigene Team gleichziehen und behält so den Spieler. Lässt man ihn ziehen, erhält man als Kompensation zwei Erstrundenpicks. Ein stolzer Preis, der nur selten gezahlt wird.

So funktioniert der Transition Tag

Der Transition Tag ist die schwächste Version des Franchise Tags. Der Spieler erhält den Durchschnitt der zehn am besten bezahlten Spieler auf seiner Position, das ist also niedriger als bei den anderen beiden Tags. Der Spieler darf hierbei jedoch mit anderen Teams verhandeln, bei einer Unterschrift hat das Team sieben Tage Zeit, um gleichzuziehen. Tut es das nicht, gibt es in dieser Variante keine Kompensation und der Spieler ist weg. Deshalb ist der Transition Tag bei den Teams auch nicht gerade wahnsinnig beliebt, er bietet unter dem Strich "nur" die Chance, auf andere Angebote zu reagieren. Nicht mehr.

In jedem Fall gilt: Ein Team darf pro Saison lediglich einen Tag vergeben - egal ob exklusiv, nicht-exklusiv oder der Transition Tag. Man könnte also nicht in der gleichen Offseason dem einen Spieler den Transition Tag und dem anderen den exklusiven Franchise Tag geben.

Was kostet der Franchise Tag 2018?

Die genauen Zahlen werden erst Ende Februar oder Anfang März verkündet. Die exklusiven 2017er Franchise-Tag-Gehälter sahen so aus (s. Tabelle):

Franchise Tag Summen 2017:

Position Tag-Summe Quarterback 21,268 Millionen Dollar Running Back 12,120 Millionen Dollar Wide Receiver 15,682 Millionen Dollar Tight End 9,780 Millionen Dollar Offensive Line 14,271 Millionen Dollar Defensive End 16,934 Millionen Dollar Defensive Tackle 13,387 Millionen Dollar Linebacker 14,55 Millionen Dollar Cornerback 14,212 Millionen Dollar Safety 10,896 Millionen Dollar Kicker/Punter 4,835 Millionen Dollar

Welche Spieler erhalten den Franchise Tag 2018?

Sicher wissen kann man das nicht, doch gibt es einige heiße Kandidaten, die den Tag erhalten könnten:

LaMarcus Joyner, FS ODER Sammy Watkins, WR, Los Angeles Rams

DeMarcus Lawrence, DE, Dallas Cowboys

Patrick Robinson, CB, Philadelphia Eagles

Case Keenum, QB, Minnesota Vikings

Le'Veon Bell, RB, Pittsburgh Steelers

Allen Robinson, WR, Jacksonville Jaguars

Andrew Norwell, OG, Carolina Panthers

Sheldon Richardson, DT, Seattle Seahawks

Einige Positionen erhalten dabei den Tag entschieden häufiger als andere: Laut ESPN Stats&Info haben seit 1993 30 Offensive Linemen den Tag erhalten, genau wie 27 Defensive Ends und 26 Linebacker. Dagegen haben lediglich zehn Quarterbacks, elf Running Backs und elf Tight End den Tag erhalten.

Auch gehen Teams mit dem Tag unterschiedlich um: In seiner bislang 25-jährigen Geschichte führen die Indianapolis Colts (insgesamt elf Franchise Tags) das Ranking an, gefolgt von den Kansas City Chiefs, den Seattle Seahawks und den Arizona Cardinals (jeweils 10). Am anderen Ende des Spektrums stehen die Texans (1), Falcons (2) und die Cleveland Browns (3).