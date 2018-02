NFL - Deshaun Watson ist in Deutschland und besucht FC-Bayern-Spiel

NBA Live Magic @ 76ers NHL Oilers @ Kings NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers NBA Raptors @ Wizards NHL Blues @ Stars NBA Celtics @ Rockets NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks

Deshaun Watson ist zu Besuch! Der Quarterback, der eine sensationelle Rookie-Saison für die Houston Texans gespielt hat, ist wie angekündigt nach Deutschland gereist.

Wie die NFL am Donnerstag bekanntgab, wird Watson auf seinem Trip in den Städten Berlin und München Halt machen. Und in der Tat: Am Samstag besuchte er das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen Hertha BSC in der Allianz Arena.

Mit roter Winterjacke und einem Bayern-Schal bekleidet, meldete sich Watson via Video-Botschaft bei Twitter zu Wort.

Der 22-Jährige entsprang seiner eigentlichen Backup-Rolle schon im ersten Saisonspiel, als er Tom Savage in der Partie gegen die Jacksonville Jaguars ersetzte. Watson zeigte daraufhin bemerkenswerte Leistungen und wurde schnell zu einem der aufregendsten Playcaller und -maker der Liga.

Seine erste Saison endete nach einer schweren Kreuzband-Verletzung während einer Trainingseinheit nach einer furiosen 402-Yard- und 4-Touchdown-Performance gegen die Seattle Seahawks. In 7 Einsätzen als Starter sammelte er 1.699 Yards und 19 Touchdowns und wird dementsprechend als künftiger Superstar in einem hochtalentierten Texans-Team gehandelt.