Wegen Handverletzung: Patriots-Quarterback Brady fehlt im Training

Die Verletzung an der rechten Hand von Quarterback Tom Brady ist möglicherweise schlimmer als zunächst vermutet.

Wie die Patriots mitteilten, konnte der 40-Jährige am Donnerstag nicht am Training teilnehmen. Am Morgen hatte das Team verlauten lassen, dass Bradys Einsatz im AFC Championship Game gegen die Jacksonville Jaguars am Sonntag (ab 20.40 live auf DAZN) nicht gefährdet sei.

Gewinnt New England gegen die Jaguars, geht es am 4. Februar (ab 22.50 live auf DAZN) im Super Bowl LII in Minneapolis gegen die Minnesota Vikings oder die Philadelphia Eagles, die am frühen Montagmorgen im NFC Championship Game aufeinandertreffen.

Brady hat mit den Patriots bereits fünfmal den Super Bowl gewonnen. Auch in diesem Jahr ist das Team aus Foxborough der Top-Favorit auf die Vince Lombardi Trophy.