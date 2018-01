Sebastian Vollmer verneigt sich vor Tom Brady: "Außer Familie und Sport kennt er nichts"

NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (US-Kommentar)

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer hat die Qualitäten von Superstar Tom Brady vor dem NFL-Finale in der Nacht zum Montag (00.30 Uhr live auf DAZN) hervorgehoben. "Wenn du Tom schlagen willst, musst du bereit sein, dein Leben aufzugeben. Denn er tut das. Außer Familie und Sport kennt er nichts", sagte der frühere Football-Profi bei Sport1.

Brady trifft im 52. Super Bowl in Minneapolis/Minnesota mit den New England Patriots auf die Philadelphia Eagles und spielt um seinen sechsten Titel.

Das Geheimnis hinter den Erfolgen des Spielmachers ist laut Vollmer die besondere Hingebung: "Er arbeitet immer an Kleinigkeiten, ist nie zufrieden. Das trifft auch auf Ernährung und Trainingsmethoden zu. Das macht ihn aus."

An ein baldiges Karriereende des 40-Jährigen glaubt sein früherer Mitspieler nicht. "Er sagt von sich selbst, dass er heute besser ist als vor 15 Jahren - warum sollte er also aufhören?", so Vollmer (33). Der Kaarster stand von 2009 bis 2017 bei den Patriots unter Vertrag.