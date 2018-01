Gehirnerschütterung: New England Patriots bangen vor Super Bowl um Rob Gronkowski

NFL NFC @ AFC NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (US-Kommentar)

Die New England Patriots müssen im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles womöglich ohne Starspieler Rob Gronkowski auskommen. Der Tight End vom Meister der NFL hat am vergangenen Wochenende im Play-off-Halbfinale gegen die Jacksonville Jaguars (24:20) eine Gehirnerschütterung erlitten. Dies gab der Klub am Mittwoch im Verletztenbericht bekannt.

Gronkowski war Ende des zweiten Viertels von Gegenspieler Barry Church umgerammt worden und konnte nicht weiterspielen.

Der 28-Jährige hat mit den Patriots zweimal den Titel geholt. Der 52. Super Bowl findet in der Nacht zum 5. Februar (0.30 Uhr live auf DAZN) in Minneapolis statt.