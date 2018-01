Der NFL Super Bowl LII am 4. Februar: Welche Teams sind dabei?

NFL NFC @ AFC (Pro Bowl)

Die Teilnehmer des heiß ersehnten Super Bowls (live mit deutschem oder originalem Kommentar auf DAZN) stehen fest! Die New England Patriots treffen am 4. Februar auf die Philadelphia Eagles. Während die Patriots sich unerwartet schwer taten, überraschten die Eagles mit einem deutlichen Sieg.

Super Bowl 52: New England Patriots - Philadelphia Eagles

Die Patriots setzten sich im AFC Championship Game gegen die Jacksonville Jaguars durch und gehen als Titelverteidiger in ihren 10. Super Bowl. Das Team aus Foxboro könnte in Minneapolis den 6. Titel einfahren und so mit Super-Bowl-Rekordsieger Pittsburgh gleichziehen. New England wird in diesem Spiel auf geballte Erfahrung zurückgreifen können, denn: keiner hat so häufig an einem Super Bowl teilgenommen wie Coach Bill Belichick. Am 4. Februar wird er in seinem elften Endspiel stehen. Außerdem besitzt Quarterback Tom Brady mit vier Super Bowl MVP Awards die meisten in der Geschichte.

Die Philadelphia Eagles schlugen im Championship Game der NFC die Minnesota Vikings. Die Eagles haben seit der Umbenennung des Endspiels in Super Bowl noch keinen Titel eingefahren. Zuvor entschieden sie die NFL in den Jahren 1948, 1949 und 1960 für sich. Seitdem nahm Philly zwei Mal am Super Bowl teil - und verlor zwei Mal. Das letzte Mal 2004 gegen - natürlich - die New England Patriots. Die Eagles um Ersatz-Quarterback Nick Foles werden alles daran setzen, sich spät für diese Niederlage zu revanchieren.

Team Super-Bowl-Teilnahmen Super-Bowl-Siege New England Patriots 9 5 Philadelphia Eagles 2 0 (3x NFL-Champion)

Die Championship Games der Patriots und der Eagles

New England Patriots - Jacksonville Jaguars 24:20

Im AFC Championship Game ging es unerwartet packend zu. Der Außenseiter Jacksonville wusste in der ersten Halbzeit vollends zu überzeugen und stellte die Defense der Patriots ein ums andere Mal vor Probleme. Doch gerade noch rechtzeitig - im vierten Quarter - drehte der fünfmalige Super-Bowl-Sieger Tom Brady auf und führte seine Patriots erneut in den Super Bowl. Eine ausführliche Analyse zum Spiel findet ihr hier.

Philadelphia Eagles - Minnesota Vikings 38:7

Im Spiel um den Titel des NFC Champions brachten die Philadelphia Eagles den Traum der Minnesota Vikings vom Super Bowl im eigenen Stadion zum platzen. Die Eagles lagen dank eindrucksvoller Performance bereits zur Halbzeit deutlich vorne, den Vikings fehlte im zweiten Durchgang der Zugriff auf die Partie. Die ausführliche Aufbereitung dieser Begegnung lest ihr hier.

Wo kann ich den Super Bowl im Livestream sehen?

Der Online-Sport-Streaming-Dienst DAZN überträgt den 52. Super Bowl live. Das besondere Feature: Das Endspiel in Minnesota kann mit englischem oder deutschem Kommentar angeschaut werden! Alle weiteren Infos zum größten Sport-Spektakel der Welt findet ihr hier.