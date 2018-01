Super Bowl und NFL Championship Games im Original-US-Kommentar im Livestream

NBA Live Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NFL Falcons @ Eagles NBA Thunder @ Hornets NFL Titans @ Patriots NFL Jaguars @ Steelers NBA Pelicans @ Knicks NFL Saints @ Vikings NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks

Zum Endspurt der NFL Playoffs 2017 stehen die Championship Games der NFC und AFC an, aus denen dann die Teilnehmer für Super Bowl LII am 5. Februar 2018 in Minnesota hervorgehen. Alle drei entscheidenden Spiele der NFL-Saison überträgt DAZN nicht nur auf Deutsch, sondern auch mit dem Original-Kommentar direkt aus den USA.

Was ist der beste Weg, Football aus der NFL zu verfolgen? Für viele Fans ist es der Original-US-Kommentar. Als besonderes Schmankerl für alle Anhänger der besten Football-Liga der Welt bietet DAZN daher einen ganz besonderen Service: Sowohl die beiden Conference Championship Games am 21. Januar als auch Super Bowl LII am 5. Februar werden mit deutschem und englischem Originalkommentar angeboten. Jeder DAZN-User darf sich damit für seine bevorzugte Variante entscheiden.

Zuvor finden am 13. und 14. Januar die vier Partien der Divisional Round statt, hier gibt es alle Infos. Auch diese Spiele sind natürlich bei DAZN zu sehen.

Wer kommentiert Super Bowl LII in den USA?

In den USA überträgt der TV-Sender NBC Super Bowl LII aus Minnesota. Das Network mit dem Pfau im Logo schickt dafür natürlich seine etablierte Nummer-1-Crew ins Rennen: Kommentatoren-Legende Al Michaels wird das begleiten und bekommt dabei Unterstützung vom Experten Cris Collinsworth, der zu den Besten seines Fachs gehört. An der Seitenlinie steht zudem Fieldreporterin Michele Tafoya parat. Diese Besetzung präsentiert ansonsten jede Woche das Sunday Night Game der NFL in den USA.

Wer kommentiert die Conference Championship Games in den USA?

Die Übertragung der Championship Games teilen sich die TV-Sender CBS und FOX. CBS zeigt traditionell das AFC Championship Game, FOX das NFC Championship Game.

Für CBS kommentieren Kommentator Jim Nantz und Experte Tony Romo, der in der Vorsaison noch als Quarterback für die Dallas Cowboys aktiv war. An der Seitenlinie werden die beiden von Tracy Wolfson unterstützt.

Für FOX wiederum sind Kommentator Joe Buck und Experte Troy Aikman am Mikro. Unterstützung erhalten sie von Star-Fieldreporterin Erin Andrews, die neben ihrer sportlichen Tätigkeit auch Dancing with the Stars in den USA moderiert. FOX übertrug im Vorjahr auch Super Bowl LI - Kunden von DAZN werden die Crew also schon aus dem Vorjahr kennen, da schon damals der Super Bowl mit Original-Kommentar ausgestrahlt wurde.

NFL Conference Championship und Super Bowl: Kommentatoren im Überblick