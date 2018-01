NFL Playoffs: Kansas City Chiefs treffen auf Tennessee Titans in der Wild-Card-Round

NBA Warriors @ Clippers NFL Titans @ Chiefs NFL Falcons @ Rams NFL Bills @ Jaguars NBA Jazz @ Heat NFL Panthers @ Saints NCAA Division I FBS Georgia -

Am Samstag starten die NFL-Playoffs mit dem Match der Kansas City Chiefs gegen Tennessee Titans in der Wild-Card-Round. Können die Jungs aus Kansas unter Andy Reid auch in den Playoofs erfolgreich sein oder gibt es das schnelle Aus? SPOX liefert euch alle Infos zur Begegnung sowie zum Livestream auf DAZN.

Die Saison der Chiefs ähnelt einer Achterbahnfahrt. Beim Auftaktsieg beim Champion aus New England wurde das erste Ausrufezeichen der Saison gesetzt - mit der Verletzung von Eric Barry gab es jedoch gleichzeitig den ersten herben Rückschlag. Alex Smith spielte in den ersten Wochen im Downfield-Passing-Game bemerkenswert effizient, die Defense hingegen hatte sowohl im Backfield als auch im Pass Rush enorme Probleme.

Nachdem sich die Verteidigung nach und nach auf Andy Reids Konzept in der offensive einstellen konnte, wirkte die Offense um Rookie-Running-Back Kareem Hunt zu oft ausrechenbar und ideenlos. Zwar startete man mit einer Fünf-Sieges-Serie in die Saison, musste im Anschluss jedoch in sechs der nächsten sieben Spiele herbe Niederlagen wegstecken. Zum Ende der Saison konnten die Chiefs sich dennoch wieder fangen und machten in Week 16 die Playoff-Teilnahme klar. Das Selbstvertrauen kam in Kansas perfekt zu den Playoffs wieder zurück.

Die Titans hingegen setzten wieder komplett auf Smash-Mouth-Football. Ihre 157 gesammelten Passing-First-Downs sprechen für sich - nur drei Teams sammelten weniger. Außerdem kamen die Titans auf gerade mal nur 60,9 Plays pro Spiel, womit man den viertniedrigsten Wert der Liga hat.

Trotz dieser enormen Effektivität erreichten die Titans die Playoffs nur gerade so. Unnötige Niederlagen gegen die Cardinals, 49ers und Rams machten ihre zuvor aussichtsreiche Position schnell zu nichte. Ein Do-or-Die Spiel in Week 17 sicherte den Titans letzendlich die Playoff-Teilnahme.

Wann und wo findet Chiefs gegen Titans statt?

Datum Sa., 06. Januar 2018 Uhrzeit 22.35 Uhr Stadion Arrowhead Stadium, Kansas

Wo kann ich Chiefs gegen Titans live sehen?

Weder im frei empfangbaren Fernsehen noch im Pay-TV gibt es das Spiel aus Kansas zu sehen. Jedoch bietet der Streaming-Dienst DAZN nicht nur das Spiel aus Kansas, sondern auch alle anderen NFL-Playoff-Spiele im Livestream an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben den NFL-Playoffs gibt es auch ausgewählte Spiele der NBA, NHL und MLB im Livestream zu sehen.

Dazu stehen alle Partien der Ligue 1, Serie A, Premier League und Primera Division auf DAZN im Programm. Auch die Highlights der Bundesliga sind nur 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot 9,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Players to Watch

Auf seiten der Chiefs ist auf jedenfall auf Travis Kelce zu achten. Der Tight End spielte eine herausragende Saison und war ständig als Go-To-Option für Smith zur Stelle. Gegen die Blitz-freudige Defense der Titans, könnte er als Passoption bei hohen Druck auf den Quarterback dienen. Zudem ist er auch Außen aufstellbar und hätte somit ein ständiges Miss-Match gegen Defensive Backs und Linebacker.

Auf der anderen Seite gucken alle auf Marcus Mariota. Zwar spielt der junge Hawaiianer keine gute Saison, ist in den entscheidenden Spielen jedoch enorm wichtig für das Team. In dieser Saison brachte er 62 Prozent seiner Pässe an den Mann, bei 13 Touchdowns und 15 Interceptions. Sein Passer Rating sank von 95.6 Prozent aus dem Vorjahr auf 79.3 Prozent. Verletzungen ließen seine Genauigkeit im Passspiel etwas verblassen. Wollen die Titans das Spiel gewinnen, darf sich Mariota keine Fehler erlauben.