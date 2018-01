NFL Playoffs: Jacksonville Jaguars gegen Buffalo Bills im Livestream

NBA Live Warriors @ Clippers NFL Live Titans @ Chiefs NFL Falcons @ Rams NFL Bills @ Jaguars NBA Jazz @ Heat NFL Panthers @ Saints NCAA Division I FBS Georgia -

Am Wild-Card-Weekend empfangen die Jacksonville Jaguars zuhause die Buffalo Bills in den NFL-Playoffs. Kann Blake Bortles seine Jaguars zum Sieg führen? SPOX liefert euch alle Infos zur Begegnung sowie zum Livestream auf DAZN.

Vier Teams - die Patriots, Steelers sowie die Eagles und Vikings - haben sich in der Regular Season ihr First-Round-Bye gesichert und dürfen zusehen, welche Mannschaften sich in der Wild Card Round für ein Duell qualifizieren. Unter anderem treffen damit zunächst die Jaguars auf die Bills.

Wann und wo findet Jaguars gegen Bills statt?

Partie Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills Datum So., 7. Januar 2018 Uhrzeit 19.05 Uhr Stadion EverBank Field, Jacksonville

Wo kann ich Jaguars gegen Bills live sehen?

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Partie der Jaguars gegen die Bills in seinem Livestream. Doch das ist nicht alles, das "Netflix des Sports" überträgt alle NFL-Playoff-Spiele auf seinem Portal.

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben den kompletten NFL-Playoffs, gibt es auch ausgewählte Spiele der NBA, NHL und MLB im Angebot.

Auch die europäischen Topligen aus England, Frankreich, Italien und Spanien gibt es auf DAZN im Livestream zu sehen. Ebenso sind die Bundesliga-Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jeden Monat kündbar.

Players to watch

Aufseiten der Jaguars schauen alle auf Blake Bortles. Der Playcaller spielt in seiner vierten Saison die zweifellos stärkste, dennoch ist der Zweifel an seinem Spiel groß. Wie wird er mit dem Druck in den Playoffs klar kommen und inwiefern kann er sich noch verbessern? Bortles ist das große Fragezeichen in Reihen der Jaguars, die sonst stark besetzt sind und dank ihrer bärenstarken Defense jedes Spiel gewinnen können.

Bei den Bills steht LeSean McCoy im Fokus. Zwar ist sein Einsatz noch unsicher, doch mit ihm steht und fällt die Offense. Er kann wie kein anderer Extra-Yards erlaufen und Chancen auf vitale First Downs im Running Game geben. Die einzige Schwachstelle in der Defense der Jaguars ist die der Run-Defense - ein Ausfall McCoys wäre wohl nicht zu kompensieren.

Prognose zu Jaguars gegen Bills

Durch die vielen schlechten Matchups fällt es schwer, an einen Auswärtssieg zu glauben. Die anfangs schwache Run-Defense der Jaguars konnte sich seit der Ankunft von Marcell Dareus verstärken und Fortschritte machen. Großes Risiko wird Bortles nach seinen letzten Leistungen nicht eingehen und auf kurze Pässe in der Pass-Offense managen.

Aller Voraussicht nach werden die Jaguars ohnehin ein Großteil der Spielzeit haben und Ben Roethlisberger somit eine Chance zur Wiedergutmachung der Sechs-Interception-Performance gegen Jacksonville von Week 5 bekommen.