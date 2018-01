AFC, Championship-Game: New England Patriots - Jacksonville Jaguars im Livestream

NFL Jaguars @ Patriots NFL Jaguars @ Patriots (Englischer Originalkommentar) NFL Vikings @ Eagles NFL Vikings @ Eagles (Englischer Originalkommentar) NFL NFC @ AFC (Pro Bowl)

Championship Sunday in der NFL! Im ersten Conference Game stehen sich am Sonntag (21.05 Uhr live auf DAZN) in der AFC die New England Patriots und die Jacksonville Jaguars gegenüber. Mit fünf Super-Bowl-Siegen gehen die Patriots als klarer Favorit in das Duell, während die Jaguars auf ihre erste Endspielteilnahme hoffen. Hier findet ihr alle Infos zum Spiel, der Ausgangslage beider Mannschaften sowie der Übertragung im Livestream.

Wann und wo findet New England Patriots gegen die Jacksonville Jaguars statt?

Partie New England Patriots - Jacksonville Jaguars Datum Sonntag, 21. Januar 2018 Uhrzeit 21.05 Uhr MEZ Stadion Gillette Stadium, Foxborough/Massachusetts

New England Patriots gegen Jacksonville Jaguars im Livestream

Wie alle anderen Spiele der NFL Playoffs überträgt DAZN auch das Spiel der Patriots und Jaguars live, genauso wie den Super Bowl LII am 4. Februar. Neben den deutschen Kommentaren steht auch ein englischer Kommentar zur Auswahl.

Als "Home of US-Sports" gibt es darüber hinaus auf dem Streaming-Service auch zahlreiche Partien aus der NHL, MLB und NBA zu sehen. Das komplette DAZN-Programm findet ihr hier.

NFL: Die 25 besten Spieler der Conference Championships © getty 1/25 25. Zach Ertz (TE, Eagles): Endlich blieb Ertz weitestgehend verletzungsfrei. Er ist einer der besten auf seiner Position und stellt eine gefährliche Waffe in der Red Zone dar. © getty 2/25 24. Mychal Kendricks (LB, Eagles): Ganz starke Saison für Kendricks, der im Linebacker-Corps der Eagles enorm wichtige Plays gemacht hat. Er ist einer der Gründe für das stabile Konstrukt der Defense. © getty 3/25 23. Patrick Robinson (CB, Eagles): Das achte Jahr seiner Karriere und das erste bei den Eagles. Robinson hat nicht einmal jedes Spiel gestartet, doch ist er inzwischen nicht mehr wegzudenken. Ein tolles Jahr für den Corner. © getty 4/25 22. Trey Flowers (DE, Patriots): Über Flowers wird nicht viel gesprochen, doch gilt er als bester Verteidiger in Boston. Die Pats-D kommt in den letzten Wochen immer besser in Form. Der Defensive End hat daran maßgeblichen Anteil. © getty 5/25 21. Brandon Linder (C, Jaguars): In einer Offense, die von Run Game und Play Action lebt, spielte Linder die beste Saison seiner Karriere. Er überzeugte sowohl in der Pass-, als auch in der Run Protection. © getty 6/25 20. Stefon Diggs (WR, Vikings): Diggs` Touchdown Reception gegen die Saints war freilich das Highlight seiner Karriere. Doch sllte der Receiver nicht auf ein Play reduziert werden. Gemeinsam mit Thielen haben die Vikings ein tolles Receiving-Corps. © getty 7/25 19. Brandon Brooks (G, Eagles): Auf die O-Line der Eagles ist Verlass. Gegen die Vikings-Front gibt es ein tolles Duell in dem Brooks eine wichtige Rolle einnehmen wird. © getty 8/25 18. Malik Jackson (DT, Jaguars): Die bärenstarke Defensive Line der Jaguars kam auch durch Jackson zustande. Für ihn gab es einen Karrierebestwert von 8 Sacks. © getty 9/25 17. Telvin Smith (LB, Jaguars): Die Jaguars-Defense ist auf allen Ebene bärenstark besetzt. Smith ist wohl die stärkste Kraft im Linebacker-Corps. © getty 10/25 16. Dion Lewis (RB, Patriots): Zum ersten Mal in seiner Karriere konnte Lewis alle 16 Spiele der Regular Season verletzungsfrei absolvieren. Seine Stärke im Receiving Department spielen eine tragende Rolle in der so vielseitigen Pats-Offense. © getty 11/25 15. Malcolm Jenkins (S, Eagles): Im 9. Jahr in der Liga hat sich Jenkins seinen zweiten Trip in den Pro Bowl verdient. Jenkins hat eine der besten Saisons seiner Karriere hinter sich. © getty 12/25 14. Adam Thielen (WR, Vikings): Ab in den Pro Bowl geht es für den Undrafted Wideout. Thielen ist einer der größten Receiver der Liga und auch deshalb eines der Lieblings-Targets von Case Keenum. © getty 13/25 13. Linval Joseph (DT, Vikings): Kaum ein Spieler kann den Run derart verteidigen wie Joseph. Gegen Phillies Run-Game wird sein Spiel von elementar Bedeutung sein. © getty 14/25 12: Lane Johnson (OT, Eagles): Johnson hat eine der besten Saisons seiner Karriere absolviert. In einer der besten O-Lines der Liga soll es jetzt in den Super Bowl gehen. © getty 15/25 11. A.J. Bouye (CB, Jaguars): Der Corner war eine der Top-Verpflichtungen vor der Saison. Seinem Preis wurde er in einer der besten Secondaries allemal gerecht. © getty 16/25 10. Brandon Graham (DE, Eagles): Graham spielte auch in seiner achten Saison einen hervorragenden Edge Rusher. Zusammen mit Cox bilden die beiden ein schwer zu stoppendes Duo. © getty 17/25 9. Everson Griffen (DE, Vikings): 13 Sacks sammelte Griffen in dieser Saison. Er zählt zu den besten Spielern auf der Position und wird auch auf Nick Foles gehörigen Druck ausüben. © getty 18/25 8. Jason Kelce (C, Philadelphia Eagles): Kelce ist der Anker einer der besten Offensive Lines der Liga. Nach Verletzungsproblemen in den Vorjahren spielt er eine tolle Saison. © getty 19/25 7. Xavier Rhodes (CB, Vikings): "Rhodes Closed" hieß es schon früh in der Saison. Der Corner der Vikings verdiente sich 2017 eine All-Pro-Selection. Jetzt soll es in der Super Bowl gehen. © getty 20/25 6. Fletcher Cox (DT, Eagles): Zum dritten Mal in Folge geht es für Cox in den Pro Bowl. Nur wenige können so viel Druck ausüben wie der Interior Lineman. © getty 21/25 5. Harrison Smith (S, Minnesota Vikings): Nach zwei Pro Bowls in Serie legte Smith eine All-Pro-Saison hin. Er gilt als bester Safety in der Liga und muss von Nick Foles strengstens vermieden werden. © getty 22/25 4. Jalen Ramsey (CB, Jaguars): Nach nur zwei Jahren gilt Ramsey schon für viele als bester Corner der Liga. Gegen die Patriots könnte er sich sogar gegen Gronkowski aufstellen. © getty 23/25 3. Calais Campbell (DE, Jacksonville Jaguars): Campbell spielte die erste All-Pro-Saison seiner Karriere und konkurriert um den Defensive Player of the Year Award. © getty 24/25 2. Rob Gronkowski (TE, Patriots): Der Matchup-Alptraum in Person. Gronk erhielt von Pro Football Focus zum fünften Mal in Folge die besten Noten eines Tight Ends in der Liga. © getty 25/25 1. Tom Brady (QB, New England Patriots): 40 Jahre und dennoch keine Anzeichen von Leistungsabfall. Brady greift auch mit angeschlagener Hand nach Ring Nummer 6!

"Sacksonville" Jaguars setzen auf ihre Defensive

Die Jaguars gehen als krasser Außenseiter ins Duell mit dem Titelverteidiger, es wäre die erste Superbowl-Teilnahme in der knapp 13-jährigen Vereinsgeschichte. Aber bereits in der Divisional Round stellte das Team von Headcoach Doug Marrone mit dem 45:42 bei den favorisierten Pittsburgh Steelers unter Beweis, dass in diesem Jahr mit ihnen zu rechnen ist.

Auch gegen New England wird es wieder auf die starke Defensive um Yannick Ngakoue ankommen, acht Touchdowns durch erzwungene Ballverluste oder abgefangene Pässe bedeuten Bestwert in der NFL.

New England Patriots bangen um Tom Brady

Die Patriots hatten derweil beim 35:14 in den Divisionals gegen Tennessee nur wenig Mühe ihrem Favoritenstatus gerecht zu werden. Auch gegen die Jaguars soll die Heimstärke wieder zum großen Trumpf werden, seit Januar 2013 ging kein Playoff-Spiel im heimischen Gilette Stadium mehr verloren.

Als großes Handicap könnte sich derweil die Handverletzung Tom Bradys herausstellen, die er sich im Training am Mittwoch zuzog. Hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen, auf dem "injury Report" wurde er als "questionable" (fraglich) gesetzt.

New England Patriots gegen Jacksonville Jaguars: Die Fakten zum Spiel

Mit Ausnahme eines Preseason-Games im vergangenen August sind die Patriots seit 19 Jahren gegen die Jaguars unbesiegt.

Zum ersten Mal seit 1999 stehen die Jaguars wieder in einem AFC Championship Game und hoffen auf die erste Teilnahme an einem Superbowl.

Die Jaguars stellen mit 16,8 kassierten Punkten pro Partie die zweitbeste Defense der gesamten NFL. Mit 286,1 Yards pro Spiel kassierten sie darüber hinaus im Schnitt knapp 80 Yards weniger als die Patriots.

Tom Brady erzielte in der regulären Saison 32 Touchdowns, das sind elf mehr als Blake Bortles.

NFL Playoffs: Die besten Bilder der Divisional Games © getty 1/29 Es war eisig im Heinz Field von Pittsburgh. Und das lag nicht nur an der Stimmung nach dem schockierenden 42:45 der Steelers gegen die Jaguars © getty 2/29 Von Kälte lässt sich Thor persönlich aber nicht aus der Ruhe bringen © getty 3/29 Problematischer für die Steelers war ohnehin nicht das Wetter, sondern Leonard Fournette, der auch mal in die Endzone flog © getty 4/29 Insgesamt lief Fournette für drei Touchdowns und erzielte damit fünf insgesamt im Heinz Field in dieser Saison - mehr als jeder andere! © getty 5/29 Die Steelers versuchten alles, um zurückzukommen, doch selbst eine Reihe spektakulärer Touchdowns wie die zwei von Antonio Brown waren am Ende zu wenig © getty 6/29 Letztlich machten wohl die Turnover von Ben Roethlisberger den Unterschied. Wie etwa der Pick von Myles Jack früh im Spiel © getty 7/29 Nahezu fehlerfrei blieb dagegen Blake Bortles und führte die Jaguars ins AFC Championship Game © getty 8/29 Das Ambiente passte ohnehin schon in Minnesota, zumal dort im Februar der Super Bowl steigt ... © getty 9/29 Patriotisch ging es bei der Hymne im U.S. Bank Stadium vor der Partie Vikings vs. Saints zu © getty 10/29 Auf dem Platz lief zunächst alles für die Vikings. Unter anderem fing Sendejo eine sehenswerte Interception gegen Drew Brees und Minnesota führte zur Pause 17:0 © getty 11/29 Doch unter anderem Marcus Williams (r.) mit seiner Interception half mit, die Saints wieder ins Spiel zu holen © getty 12/29 Und ein Touchdown-Catch von Alvin Kamara dreht dann sogar das Spiel zugunsten der Saints © getty 13/29 Am Ende aber hatten die Vikings den letzten Lacher, denn Keenum fand Stefon Diggs, der den Ball fängt, während Williams aus irgendeinem Grund unter ihm hinweg taucht ... © getty 14/29 ... und Diggs läuft dann über 61 Yards in die Endzone zum Walk-Off-Touchdown für die Vikings! © getty 15/29 Anschließend lag ganz Minnesota Case Keenum zu Füßen. Was eine Vorstellung, was eine Krönung für ein überragendes Divisional-Wochenende! © getty 16/29 Bereits am Samstag hieß es EAGLE! Challenger, das lebensechte Maskottchen der Eagles setzte schon vor dem Kick-Off gegen die Falcons zum Höhenflug an © getty 17/29 Im Spiel dominierte dann vor allem die Defense der Eagles, die trotz klirrender Kälte für jede Menge Hitze sorgte © getty 18/29 Die Eagles brachten letztlich einfach mehr Intensität als die Falcons © getty 19/29 Letztlich funktionierte die Highspeed-Offense der Falcons viel zu selten, um in Philly zu bestehen © getty 20/29 Vielmehr hatten die Falcons defensiv alle Hände voll zu tun © getty 21/29 Die Eagles brachten es schließlich mit einem Stop tief in der eigenen Red Zone zu Ende und durften ihren ersten Playoff-Sieg seit 2008 bejubeln © getty 22/29 Und dann wurde es tierisch © getty 23/29 In Foxborough hatten die Titans den besseren Start und erzielten auch den ersten Touchdown des Spiels © getty 24/29 Doch danach übernahmen die Patriots das Kommando. Dion Lewis war kaum zu stoppen © getty 25/29 Chris Hogan kehrte nach langer Verletzungspause zurück und fing gleich einen Touchdown-Pass © getty 26/29 Am Ende hatte Tom Brady wieder sehr viel Grund zur Freude, schließlich fuhr er seinen 18. Heim-Playoff-Sieg ein - mehr als jeder andere Quarterback überhaupt an Siegen hat © getty 27/29 Rob Gronkowski machte sein erstes Playoff-Spiel seit zwei Jahren und fing ebenfalls einen Touchdown-Pass - samt spektakulärer Landung © getty 28/29 Sogar Special-Teamer Brandon Bolden fand seinen Weg in die Endzone - außer ihm waren nur zwei andere Running Backs aktiv © getty 29/29 Nach jedem Touchdown geben die Minutemen in der Endzone Salut-Schüsse ab - sie hatten also viel zu tun im Gillette Stadium

Die letzten Duelle zwischen New England Patriots und Jacksonville Jaguars