Smith, Heyward, Hicks und Co.: Diese Spieler gehören in den Pro Bowl

Die Auswahl für den Pro Bowl 2017 steht - und wie in jedem Jahr kommt die Abstimmung unter Fans, Spielern und Coaches mit einigen Überraschungen daher. SPOX zeigt die größten Patzer, also Spieler, die die Pro-Bowl-Auszeichnung eigentlich verdient hätten.

Harrison Smith, Safety, Minnesota Vikings: Der vielleicht beste Safety der laufenden Saison hat es nicht in den Pro Bowl geschafft. Smith wird von den Vikings flexibel eingesetzt, ist herausragend in Coverage und spielt eine elementare Rolle als Blitzer sowie Run-Defender in den Box-überladenden Vikings-Formationen, wenn sie sieben, acht Spieler rund um die Line of Scrimmage postieren. In all diesen Aufgaben hat Smith in diesem Jahr herausragende Arbeit abgeliefert, seine Nicht-Nominierung ist die größte Pro-Bowl-Überraschung.

Alex Smith, Quarterback, Kansas City Chiefs: Zugegebenermaßen keine Saison, die sich einfach bewerten lässt. Der extreme Durchhänger zwischenzeitlich war ganz offensichtlich zu viel, Smith hat in den vergangenen Wochen aber wieder deutlich angezogen und spielt innerhalb der Struktur der Offense wieder merklich aggressiver. Nicht zu vergessen: Über die ersten vier, fünf Wochen war er neben Brady der beste Quarterback der Liga.

Cameron Heyward, Defensive Line, Pittsburgh Steelers: Neben Smith das größte Fragezeichen bei den Nominierungen. Heyward ist der Anker in Pittsburghs Line, hat aus seiner Hybrid-End-Tackle-Position 41 Tackles (sieben TFL), zehn Sacks und einen Forced Fumble gesammelt. Er ist derjenige, der die gegnerische Pocket kollabieren lässt, der Run-Play-Designs im Alleingang zerstört und der für jede gegnerische Offense im Game Plan eine zentrale Rolle einnehmen muss.

Brady, Wentz, Wilson, Brown und Co.: Die Pro-Bowl-Auswahl 2017 © getty 1/87 Es ist vollbracht! Die ligaweite und weltweite Pro-Bowl-Abstimmung in Kombination mit den Experten-Stimmen ist beendet, die besten Spieler der laufenden Saison sind gekürt. Wer darf mitmachen, beim All-Star-Spiel? SPOX zeigt alle Teilnehmer © getty 2/87 Quarterbacks, AFC: Tom Brady, New England Patriots © getty 3/87 Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers © getty 4/87 Philip Rivers, Los Angeles Chargers © getty 5/87 Quarterbacks, NFC: Russell Wilson, Seattle Seahawks © getty 6/87 Carson Wentz, Philadelphia Eagles © getty 7/87 Drew Brees, New Orleans Saints © getty 8/87 Wide Receiver, AFC: Antonio Brown, Pittsburgh Steelers © getty 9/87 DeAndre Hopkins, Houston Texans © getty 10/87 A.J. Green, Cincinnati Bengals © getty 11/87 Keenan Allen, Los Angeles Chargers © getty 12/87 Wide Receiver, NFC: Julio Jones, Atlanta Falcons © getty 13/87 Adam Thielen, Minnesota Vikings © getty 14/87 Michael Thomas, New Orleans Saints © getty 15/87 Larry Fitzgerald, Arizona Cardinals © getty 16/87 Running Backs, AFC: Le'Veon Bell, Pittsburgh Steelers © getty 17/87 Kareem Hunt, Kansas City Chiefs © getty 18/87 LeSean McCoy, Buffalo Bills © getty 19/87 Running Backs, NFC: Todd Gurley, Los Angeles Rams © getty 20/87 Alvin Kamara, New Orleans Saints © getty 21/87 Mark Ingram, New Orleans Saints © getty 22/87 Tight Ends, AFC: Travis Kelce, Kansas City Chiefs © getty 23/87 Rob Gronkowski, New England Patriots © getty 24/87 Tight Ends, NFC: Zach Ertz, Philadelphia Eagles © getty 25/87 Jimmy Graham, Seattle Seahawks © getty 26/87 Fullback, AFC: James Develin, New England Patriots © getty 27/87 Fullback, NFC: Kyle Juszczyk, San Francisco 49ers © getty 28/87 Offensive Tackle, AFC: Alejandro Villanueva © getty 29/87 Taylor Lewan, Tennessee Titans © getty 30/87 Donald Penn, Oakland Raiders © getty 31/87 Offensive Guard, AFC: Kelechi Osemele, Oakland Raiders © getty 32/87 David DeCastro, Pittsburgh Steelers © getty 33/87 Richie Incognito, Buffalo Bills © getty 34/87 Center, AFC: Maurkice Pouncey, Pittsburgh Steelers © getty 35/87 Rodney Hudson, Oakland Raiders © getty 36/87 Offensive Tackle, NFC: Tyron Smith, Dallas Cowboys © getty 37/87 Trent Williams, Washington Redskins © getty 38/87 Lane Johnson, Philadelphia Eagles © getty 39/87 Offensive Guards, NFC: Zack Martin, Dallas Cowboys © getty 40/87 Brandon Brooks, Philadelphia Eagles © getty 41/87 Brandon Scherff, Washington Redskins © getty 42/87 Center, NFC: Alex Mack, Atlanta Falcons © getty 43/87 Travis Frederick, Dallas Cowboys © getty 44/87 Defensive Ends, AFC: Joey Bosa, Los Angeles Chargers © getty 45/87 Calais Campbell, Jacksonville Jaguars © getty 46/87 Khalil Mack, Oakland Raiders © getty 47/87 Defensive Ends, NFC: Everson Griffen, Minnesota Vikings © getty 48/87 Demarcus Lawrence, Dallas Cowboys © getty 49/87 Cameron Jordan, New Orleans Saints © getty 50/87 Interior Linemen, AFC: Geno Atkins, Cincinnati Bengals © getty 51/87 Jurrell Casey, Tennessee Titans © getty 52/87 Malik Jackson, Jacksonville Jaguars © getty 53/87 Interior Linemen, NFC: Fletcher Cox, Philadelphia Eagles © getty 54/87 Aaron Donald, Los Angeles Rams © getty 55/87 Gerald McCoy, Tampa Bay Buccaneers © getty 56/87 Outside Linebacker, AFC: Von Miller, Denver Broncos © getty 57/87 Jadeveon Clowney, Houston Texans © getty 58/87 Terrell Suggs, Baltimore Ravens © getty 59/87 Outside Linebacker, NFC: Chandler Jones, Arizona Cardinals © getty 60/87 Ryan Kerrigan, Washington Redskins © getty 61/87 Anthony Barr, Minnesota Vikings © getty 62/87 Inside/Middle Linebacker, AFC: C.J. Mosley, Baltimore Ravens © getty 63/87 Ryan Shazier, Pittsburgh Steelers © getty 64/87 Inside/Middle Linebacker, NFC: Luke Kuechly, Carolina Panthers © getty 65/87 Bobby Wagner, Seattle Seahawks © getty 66/87 Cornerbacks, AFC: A.J. Bouye, Jacksonville Jaguars © getty 67/87 Jalen Ramsey, Jacksonville Jaguars © getty 68/87 Aqib Talib, Denver Broncos © getty 69/87 Casey Hayward, Los Angeles Chargers © getty 70/87 Cornerbacks, NFC: Xavier Rhodes, Minnesota Vikings © getty 71/87 Patrick Peterson, Arizona Cardinals © getty 72/87 Marshon Lattimore, New Orleans Saints © getty 73/87 Darius Slay, Detroit Lions © getty 74/87 Free Safety, AFC: Eric Weddle, Baltimore Ravens © getty 75/87 Free Safety, NFC: Earl Thomas, Seattle Seahawks © getty 76/87 Strong Safeties, AFC: Reshad Jones, Miami Dolphins © getty 77/87 Micah Hyde, Buffalo Bills © getty 78/87 Strong Safeties, NFC: Landon Collins, New York Giants © getty 79/87 Malcolm Jenkins, Philadelphia Eagles © getty 80/87 Punter, AFC: Brett Kern, Tennessee Titans © getty 81/87 Punter, NFC: Johnny Hekker, Los Angeles Rams © getty 82/87 Kicker, AFC: Chris Boswell, Pittsburgh Steelers © getty 83/87 Kicker, NFC: Greg Zuerlein, Los Angeles Rams © getty 84/87 Return Specialist, AFC: Tyreek Hill, Kansas City Chiefs © getty 85/87 Return Specialist, NFC: Pharoh Cooper, Los Angeles Rams © getty 86/87 Special Teamer, AFC: Matthew Slater, New England Patriots © getty 87/87 Special Teamer, NFC: Budda Baker, Arizona Cardinals

Jason Kelce, Center, Philadelphia Eagles: Technisch und in puncto Run-Blocking kann in diesem Jahr kein Center Kelce das Wasser reichen, nicht einmal Cowboys-Star Travis Frederick. Kelce ist nicht der beste Center in Pass-Protection, im Gesamtpaket gehört er aber in dieser Saison ohne jede Frage in die NFC-Top-2.

Jordan Howard, Running Back, Chicago Bears: In einer Saison, in der sich gegnerische Defenses gegen Chicago voll auf den Run konzentrieren - egal, ob Mitchell Trubisky oder Mike Glennon Under Center stand - hat Howard zwei Spieltage vor Saisonende schon wieder eine 1.000-Yard-Saison in der Tasche (aktuell: 1.069 Rushing-Yards, sieben Touchdowns). Seine 4,4 Yards pro Run sind angesichts der Umstände mehr als beachtlich, oft war er die einzige Konstante in einer Offense, deren Passspiel nicht selten kaum existent war.

Davante Adams, Wide Receiver, Green Bay Packers: Viel klappte im Passspiel der Packers in diesem Jahr nicht, und das lag selbstredend an der Verletzung von Aaron Rodgers. Umso beeindruckender ist, was Adams auch mit dem wahrlich alles andere als beeindruckenden Brett Hundley aufgelegt hat: Nach 14 Spielen steht er bei 885 Yards und vor allem zehn Touchdowns, seit Week 9 blieb er in nur einem Spiel unter fünf Catches (vier gegen Tampa Bay vor drei Wochen). Die Wachablösung im Receiving-Corps der Packers hat längst stattgefunden, über 30 Prozent der Targets in Green Bays Passspiel gingen zu Adams.

Akiem Hicks, Defensive Line, Chicago Bears: 48 Tackles, acht Sacks, 15 (!) Tackles for Loss - Hicks spielt eine unglaublich dominante Saison, selbst in einem oftmals wackligen Bears-Team sticht er Woche für Woche heraus. Man könnte ohne Probleme argumentieren, dass Hicks in der laufenden Saison der beste Defensive Lineman in der NFC nach Aaron Donald ist. In die Top-3 gehört er in jedem Fall und somit reiht er sich zu Smith und Heyward in die Top-3 der größten Pro-Bowl-Fehler dieses Jahr ein.

Andrew Whitworth, Tackle, Los Angeles Rams: Viel wurde in den vergangenen Wochen und Monaten über die Entwicklung von Jared Goff, die 180-Grad-Drehung von Todd Gurley und den positiven Einfluss von Sean McVay auf die Rams-Offense gesprochen und geschrieben. All das völlig zurecht - doch sieht die Bewertung und die Saison der Rams ohne Whitworth möglicherweise deutlich anders aus. Whitworth hatte mehrere Spiele ohne auch nur einen zugelassenen Pressure, für die Entwicklung von Goff, der in der Pocket noch immer manchmal wacklig daherkommt, ist der Left Tackle eine riesige Hilfe, die man nicht unterschätzen sollte.

David Bakhtiari, Tackle, Green Bay Packers: Der beste Pass-Protecting-Tackle der Saison gehört in den Pro Bowl, und das unabhängig davon, wie gut sein Team ist oder wer hinter ihm Quarterback spielt.

Yannick Ngakoue, Edge, Jacksonville Jaguars: Jedes Jahr sieht man es beim Pro Bowl wieder: Mehrere Spieler kommen rein, weil sie einen gewissen Ruf genießen und ihr Name bekannter ist. In diesem Jahr kann man allerdings nur sehr schwer argumentieren, dass etwa Khalil Mack eine bessere Saison als Ngakoue hatte. Ngakoue steht nicht nur bei bereits elf Sacks, mit Blick auf seine Pressures und Forced Fumbles ist der 22-Jährige schon jetzt ein bemerkenswert auffälliger Spieler und die ganze Saison über ein konstantes Problem für gegnerische Offenses.

Weitere Kandidaten:

Leonard Fournette, RB, Jaguars

Deion Jones, LB, Falcons

Melvin Ingram, Edge, Chargers

Justin Tucker, K, Ravens

Case Keenum, QB, Vikings

Sean Lee, LB, Cowboys

Marcus Peters, CB, Chiefs

Rodger Saffold, OG, Rams

Damon Harrison, DT, Giants

