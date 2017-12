Seahawks, Falcons und Co.: Die Diskussion zum Playoff-Rennen

NFL RedZone -

Week 17 NFL Bears @ Vikings NFL Jets @ Patriots (DELAYED)

Week 17 ist da - und einige Entscheidungen stehen noch aus: In der AFC kämpfen vier Teams um die beiden ausstehenden Wildcard-Tickets, in der NFC liefern sich die Seattle Seahawks und die Atlanta Falcons ein Fernduell. Außerdem ist die NFC-South-Krone noch zu haben - und gewinnen die Browns tatsächlich ein Spiel? In der Diskussionsrunde zu Week 17 besprechen Christian Schimmel (derdraft.de), mySPOX-User JaydoggBO, Nicolas Martin (Sportradio360) und SPOX-Redakteur Adrian Franke die noch offenen Fragen.

1. Die beiden AFC-Wildcards gehen an...

Christian Schimmel (derdraft.de): ...die Baltimore Ravens und die Tennessee Titans. Zunächst, ich gehe davon aus, dass die Verfolger in der AFC ihre Hausaufgaben machen. Bei den Chargers scheint sich die Verletzungssituation signifikant zu verbessern und obwohl es gegen die Raiders in Los Angeles ein massives Auswärtsspiel werden wird, sollten die Bolts das Spiel souverän gewinnen. Auch die Bills sehe ich gegen die Dolphins klar vorne, wobei Miami sich dieses Jahr als ziemliche Wundertüte präsentiert und ich nicht einmal ausschließen würde, dass sie eine gute Leistung im letzten Spiel zeigen. Jedem in der Franchise ist jedoch die lange Serie ohne Playoffs bewusst und die Spieler werden absolut alles daran setzen, diese am Sonntag zu beenden.

Adrian Franke (SPOX): Jetzt bin ich aber etwas enttäuscht. Nach Week 15 und der Pleite in Kansas City hattest du mich noch erfolgreich überzeugt, dass es die Chargers rein schaffen - und davon bin ich noch immer nicht abgerückt. Oaklands Offense ist die vielleicht größte Enttäuschung dieser Saison, hier gibt es fast überall Rückschritte. Dazu die Matchups im Pass-Rush und in der Secondary, die relativ klar für L.A. sprechen: Die Chargers gewinnen das Spiel, da habe ich keinen Zweifel. Ich kann aber mit gutem Gewissen keinen Titans-Sieg prognostizieren: Tennessees Offense ist über weite Strecken komplett ohne Plan, auch wenn ich zugeben muss, dass das Matchup zwischen Derrick Henry und Jacksonvilles oftmals wackliger Run-Defense aus Jaguars-Sicht nicht gefällt. Die Jags müssen hier in ihren Gaps dringend disziplinierter werden, auch mit Blick auf die Playoffs.

Christian Schimmel (derdraft.de): Damit sind wir beim Punkt - ich fürchte einfach, dass die Teams, die ihr Schicksal in der Hand haben, ihre Chance auch nutzen: Baltimore wird ein Bengals-Team schlagen, das letzte Woche gegen die Lions zumindest wieder ein Lebenszeichen zeigte, aber gegen die Ravens-Defense kaum Erfolg haben dürfte. Die Partie in Nashville wird spannender, doch ich glaube, dass Tennessee einen Weg zum Sieg finden wird. Die Titans haben in der zweiten Halbzeit bei den 49ers und letzte Woche gegen die Rams endlich wieder gut gespielt. Für Jacksonville geht es nicht mehr vom Nummer-3-Seed weg und das wird man merken.

mySPOX-User JaydoggBO: Ich bin da auf Adrians Seite. Die Wildcards gehen an die Ravens und die Chargers. Die Chargers werden wenig Mühe gegen die Raiders haben, die Ravens dagegen sind das Zünglein an der Waage für eine Bills-Playoff-Teilnahme und werden sich einen sehr harten Kampf mit den Cincinnati Bengals liefern. Den Bengals würde es wohl sehr viel Freude bereiten, den großen Konkurrenten aus Baltimore aus den Playoffs zu kegeln. Am Ende werden sich die Ravens knapp durchsetzen und damit die Bills aus den Playoffs schubsen, die sich damit sehr über das Experiment mit Peterman aufregen werden.

Nicolas Martin (Sportradio360): Meine Rede: Man würde den Bills-Fans ja den ersten Playoff-Einzug des Jahrtausends gönnen, aber der Brainfart von Sean McDermott in Los Angeles wird es besiegelt haben. Natürlich wissen wir nicht, ob die Bills damals mit Taylor gegen die Chargers gewonnen hätten, aber es hätte ihre Chance DEUTLICH erhöht. Von den Kandidaten sind die, die auf Ausrutscher hoffen müssen, allerdings die, die mich spielerisch und vom Unterhaltungswert mehr überzeugen als Ravens und Titans, die es selbst in der Hand haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Baltimore zu Hause die Butter vom Brot nehmen lässt, letztes Spiel von Marwin Lewis hin oder her. Die sind also drin. Die Titans haben Pech, dass Jacksonville diese Woche voll gehen will, das senkt ihre Chancen. Wenn bei Niederlage der Titans die Chargers und die Bills gewinnen, sind die Chargers drin. Und dann reden wir wieder über das Spiel in Los Angeles und einen Nathan Peterman, der für das Ganze eigentlich am wenigsten kann.

Adrian Franke (SPOX): Bei den Ravens kann ich Nicolas nur zustimmen - Cincinnatis Sieg gegen Detroit war für mich eher die Ausnahme in einem Saison-Endspurt, aus dem sich die Bengals über weite Strecken scheinbar schon mental verabschiedet hatten. Baltimores Defense wird Cincinnati dominieren und die Ravens-Offense sah über die letzten Wochen weitestgehend ja sogar halbwegs durchschnittlich aus. Das reicht am Sonntag. Zu den Bills: So sehr ich es Buffalo auch von Herzen gönnen würde, ich tippe, dass die Bills das Spiel in Miami verlieren. Der Pass-Rush der Dolphins gepaart mit dem aufstrebenden Xavien Howard in der Secondary ist kein gutes Matchup für Buffalos ohnehin wackliges Passspiel, und Kenyan Drake wird der Bills-Defense im Run Game allerhand Probleme bereiten. Plus: Ohne jeden Druck und in seinem mutmaßlich letzten NFL-Spiel traue ich Jay Cutler tatsächlich nochmal eine gute Partie zum Abschluss zu.

