Playoff-Picture in AFC und NFC vor Week 17 - wer kommt wie rein?

Es ist so weit: Das Finale der Regular Season steht bevor! In Week 17 geht es für viele Teams rechnerisch um nichts mehr, einige aber kämpfen noch um ihr Playoff-Ticket. Welche Szenarien gibt es in beiden Conferences - und wer kommt wie noch in die Postseason? SPOX gibt den Überblick.

Das AFC-Playoff-Rennen - das ist entschieden

New England Patriots: Division-Sieger AFC East und First-Round-Bye

Pittsburgh Steelers: Division-Sieger AFC North und First-Round-Bye

Jacksonville Jaguars: Division-Sieger AFC South

Kansas City Chiefs: Division-Sieger AFC West

Außerdem noch im Rennen: Bills, Ravens, Titans, Chargers

Patriots vs. Steelers im Fernduell - wer holt sich den Nummer-1-Seed?

Durch den Sieg über Pittsburgh im direkten Duell hält New England (12-3) alle Trümpfe gegenüber den Steelers (12-3) in der Hand. Alles, was die Patriots tun müssen, ist das Heimspiel gegen die Jets in Week 17 zu gewinnen. Dann ist der Nummer-1-Seed in trockenen Tüchern und die Pats genießen einmal mehr Heimvorteil durch die AFC-Playoffs.

Gleiches gilt für den Fall, dass Patriots und Steelers (zuhause gegen Cleveland) unentschieden spielen und für den Fall, dass beide verlieren. Pittsburgh müsste nach Week 17 eine bessere Bilanz als New England haben, um noch vorbei zu ziehen. Allerdings müssen die Steelers durch die Niederlage der Jaguars in Week 16 gegen die 49ers zumindest nicht mehr über die Schulter schauen: Jacksonville (10-5) hat genauso wenig wie Kansas City (9-6) noch eine Chance auf einen der beiden Top-Seeds.

Auch zwischen den Jaguars und KC kann nichts mehr passieren: Jacksonville hat die bessere Conference-Bilanz und bleibt somit definitiv auf dem dritten Seed, womit die Chiefs ihrerseits ebenfalls an Platz 4 nicht mehr rütteln können.

Wildcard-Rennen I: Ravens und Titans kontrollieren ihr Schicksal

In der AFC stehen die vier Division-Sieger bereits fest, dafür sind beide Wildcards noch offen. Nur zwei Teams kontrollieren ihr Schicksal dabei selbst, die Tennessee Titans (8-7) und die Baltimore Ravens (9-6). Für Baltimore (zuhause gegen Cincinnati) sieht der Weg so aus: Ein Sieg, und die Ravens sind definitiv dabei. Auch ein Unentschieden oder eine Pleite für die Bills sowie ein Unentschieden oder eine Pleite für Tennessee wäre gleichbedeutend mit einem Playoff-Ticket für Baltimore.

Bei Tennessee sind die weiteren Szenarien nicht ganz so simpel, zunächst aber gilt auch: Ein Sieg im Heimspiel gegen Jacksonville und die Titans sind definitiv dabei. Weitere Möglichkeiten: Bei einem eigenen Unentschieden dürften weder die Bills noch die Chargers gewinnen. Verlieren Bills und Chargers, sind die Titans ebenfalls sicher mit von der Playoff-Partie.

Wildcard-Rennen II: Wie kommen Bills und Chargers in die Playoffs?

Somit ist klar, dass die anderen beiden Teams, die rechnerisch noch im Rennen sind - die Buffalo Bills (8-7) und die Los Angeles Chargers (8-7) - Schützenhilfe brauchen. Zunächst der Blick auf die Chargers: L.A. muss sein Heimspiel gegen die Raiders gewinnen, zusätzlich dürfen weder die Titans noch die Bills ODER alternativ die Ravens gewinnen.

Die Chargers brauchen also in jedem Fall eine Titans-Pleite (oder ein Titans-Remis) und dann entweder Buffalo oder Baltimore ohne Sieg. Spielen die Chargers Unentschieden, muss Tennessee verlieren und Buffalo darf nicht gewinnen.

Die Bills (in Miami) könnten ihre bestens dokumentierte Playoff-Durststrecke so beenden: Ein eigener Sieg und eine Ravens-Pleite. Oder ein eigener Sieg während weder die Chargers noch die Titans gewinnen. Oder ein eigenes Remis bei Pleiten der Chargers und der Titans. Den direkten Tie-Breaker gegen L.A. können die Bills nicht für sich entscheiden - das berüchtigte Nathan-Peterman-Game hat dafür gesorgt, dass L.A. der direkte Vergleich gegen Buffalo gehört.

