NFL am Heiligabend: Green Bay Packers gegen Minnesota Vikings im Livestream

Division-Duell am heiligen Abend! In Week 16 treffen mit den Green Bay Packers (7-7) und den Minnesota Vikings (11-3) zwei Rivalen aus der NFC North aufeinander. Während die Packers die Playoffs in diesem Jahr verpassen werden, sind die Vikings bereits sicher in der Post-Season. Das Spiel gibt es in der Nacht zum Sonntag (ab 2.30 Uhr) live auf DAZN!

Mit einem Sieg können die Vikings das First-Round-Bye klar machen und haben dann sogar gute Aussichten auf Heimrecht in den Playoffs. Läuft alles perfekt, winkt sogar der Super Bowl im eigenen Wohnzimmer - der bis dahin noch lange und nicht minder steinige Weg beginnt an Heiligabend - am besten mit einem Sieg - in der Frozen Tundra.

Bis zu -18 Grad sind angesagt, wenn es gegen die Packers geht. "Ich werde mich warm anziehen", sagt Vikings-Quarterback Case Keenum, "aber abgesehen davon ist es immer noch Football. Für jeden wird es kalt sein".

Die Packers haben dagegen andere Sorgen als die Kälte - und das erstmalige verpassen der Playoffs seit 2008. Aaron Rodgers wurde von Green Bay zum zweiten Mal in dieser Saison auf der IR-Liste platziert. Zudem wird laut Coach Mike McCarthy auch Davante Adams ausfallen, der sich gegen die Panthers die dritte Gehirnerschütterung in den letzten 14 Monaten zuzog.

Datum Sonntag, 24. Dezember 2017 Uhrzeit 02:30 Uhr (MEZ) Ort Lambeau Field, Green Bay

Wo gibt es einen Livestream zu Vikings gegen Packers?

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie der Vikings gegen die Packers Saints live und in Farbe. Auf DAZN verpasst du kein einziges Primetime-Spiel, denn der Streamingdienst zeigt jede Woche alle Primetime-Spiele, die Red-Zone-Konferenz sowie jeweils ein weiteres Spiel am Sonntag.

Fakten zum Duell Vikings gegen Packers

Zum 20. Mal in ihrer 57-jährigen Geschichte in der NFL haben die Vikings den Titel in der NFC North gewonnen.

Thielen konnte in seinen letzten beiden Spielen gegen seinen Lieblingsgegner Packers 298 Receiving-Yards sammeln. Dafür, und für zwei Touchdowns brauchte er 21 Catches.

Im Gegensatz zu den acht Touchdowns und drei Interceptions in der Fremde wartet Hundley zu Hause noch auf seinen ersten Score. Fünf Interceptions stehen dagegen bereits zu Buche.

Die Packers haben in dieser schon dreimal in der Overtime gewonnen: gegen die Cincinnati Bengals (5-9), die Tampa Bay Buccaneers (4-10) und die Cleveland Browns (0-14).

