Josh McCown bricht sich im Spiel gegen die Denver Broncos die Hand

Die New York Jets 5-8 müssen wohl längerfristig auf Josh McCown verzichten. Der Veteranen-Quarterback brach sich im Spiel gegen die Denver Broncos die Hand und könnte damit bis zum Ende des Jahres ausfallen.

McCown musste das Spielfeld am vergangenen Sonntag Ende des dritten Viertels verlassen und ging sofort in Richtung Kabine zur weiteren Untersuchung. Für den 38-Jährigen übernahm daraufhin Bryce Petty, brachte aber nur 2 von 8 Pässen für 18 Yards an den Mann.

Der erfahrene Playcaller war bis dato eine der großen Überraschungen der Saison und warf für 2.880 Yards und 18 Touchdowns bei nur acht Interceptions. Sein Quarterback-Rating liegt bei 96,7.

"Es nervt, wissen sie", erklärte McCown nach der Partie. "Wir haben schlecht angefangen und haben versucht ins Spiel zurückzukommen. Wenn man dann nicht für die Jungs auf dem Platz sein kann, dann ist das eines der schlimmsten Dinge. Es ist einfach enttäuschend."