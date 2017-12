Die NFL im Livestream: Wo kann ich Carolina Panthers gegen Minnesota Vikings sehen?

NFL RedZone -

In Week 14 der NFL steht mit dem Duell der Carolina Panthers (8-4) gegen die Minnesota Vikings (10-2) ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm (Sonntag, 19 Uhr live auf DAZN) . Auf SPOX gibt es alle Infos zum Spiel sowie der Übertragung im Livestream.

Die Vikings präsentierten sich zuletzt in hervorragender Verfassung und weisen mit acht Erfolgen in Serie die aktuell längste Siegesserie der NFL auf. Trotz dem verletzungsbedingten Ausfall von Starting Quarterback Sam Bradford hält das Team von Mike Zimmer direkten Kurs auf die Playoffs und führt die NFC North deutlich an. Case Keenum ließ Bradfords Ausfall fast schon vergessen und zeigt sich aktuell in der Form seines Lebens.

Bei einem Erfolg hätten auch die Panthers beste Chancen auf die Playoff-Teilnahme. Zwar galt es zuletzt eine Niederlage gegen die Saints zu verkraften, mit den vorherigen Erfolgen gegen die Jets, die Dolphins und die Falcons sorgte das Team um Cam Newton aber für positive Schlagzeilen.

Wo und wann spielen die Panthers gegen die Vikings?

Datum Sonntag, 10. Dezember Uhrzeit 19 Uhr (13 Uhr Ortszeit) Stadion Bank of America Stadium, North Carolina

Wo kann ich Panthers gegen Vikings im Livestream sehen?

Als neues "Home of US-Sport" bringt euch der Streaming-Service DAZN alle Primetime-Spiele der Regular Season (Thursday Night, Sunday Night und Monday Night), die US-Konferenz Red Zone und das NFL Network auf den heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone. Zusätzlich gibt es pro Sonntag ein weiteres Spiel einzeln live - diese Woche das der Panthers gegen die Vikings.

Neben weiteren US-Sport-Highlights aus der NBA, NHL und MLB gibt es zudem europäischen Spitzenfußball zu sehen. Nach einem kostenlosen Probemonat werden monatlich 9,99 Euro für den Dienst fällig.

Die Tabelle der NFC South vor Week 14

Team Siege Niederlagen Quote Punkte erzielt Punkte kassiert Division-Vergleich Serie New Orleans Saints 9 4 0.692 370 263 3-1-0 1N Carolina Panthers 8 4 0.667 269 238 2-2-0 1N Atlanta Falcons 8 5 0.615 294 261 2-1-0 1S Tampa Bay Buccaneers 4 8 0.333 243 288 0-3-0 2N

Die Tabelle der NFC North vor Week 14

Team Siege Niederlagen Quote Punkte erzielt Punkte kassiert Division-Vergleich Serie Minnesota Vikings 10 2 0.833 285 204 3-1-0 8S Detroit Lions 6 6 0.500 314 308 3-1-0 2N Green Bay Packers 6 6 0.500 258 281 2-2-0 1S Chicago Bears 3 9 0.250 191 267 0-4-0 5N

Verletzungs-Update Carolina Panthers

Spieler Position Verletzung Status Greg Olsen Tight End Fußbruch Fraglich Ryan Kali Center Nackenverletzung Fraglich Tyler Larsen Backup Fußverletzung Fraglich Devin Funchess Wide Receiver Schulterschmerzen Fraglich Kaelin Clay Wide Receiver Schulterschmerzen Fraglich Shaq Thompson Linebacker Fußverletzung Ausfall

Verletzungs-Update Minnesota Vikings