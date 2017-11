Lee könnte mehrere Spiele verpassen

NFL Titans @ Steelers NFL RedZone -

Den Dallas Cowboys droht der Ausfall von Linebacker Sean Lee für das wegweisende Sunday Night Game gegen die Philadelphia Eagles in Week 11. Der Star-Verteidiger laboriert an Oberschenkelproblemen.

Wie das NFL Network berichtet, ist es unwahrscheinlich, dass Lee am Sonntag spielen kann. Aufgrund der Verletzung am großen hinteren Oberschenkelmuskel brach er bereits die Partie gegen die Falcons in Week 10 vorzeitig ab.

Mehr noch: Da die Cowboys bereits vier Tage später an Thanksgiving gegen die Chargers spielen werden, könnte Lee sogar die nächsten beiden Partien seines Teams verpassen.

Neben Lee müssen die Cowboys ohnehin auf den gesperrten Ezekiel Elliott verzichten und auch Left Tackle Tyron Smith ist mit seiner Leistenverletzung weiter fraglich.