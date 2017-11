Niners: Garoppolo vor Starting-Debüt

NFL Redskins @ Cowboys NFL RedZone -

Week 13 NFL Eagles @ Seahawks NFL Steelers @ Bengals NFL Saints @ Falcons NFL Ravens @ Steelers

Die San Francisco 49ers werden wohl schon bald den Startschuss für ihre erhoffte neue Ära abfeuern: Jimmy Garoppolo hat eine ernsthafte Chance, gegen die Chicago Bears am Sonntag zu seinem Starting-Debüt für die Niners zu kommen.

Bereits gegen die Seahawks am vergangenen Sonntag kam Garoppolo zu ein paar Snaps, weil sich Rookie-Starter C.J. Beathard verletzt hatte. Und die Snaps hatten es in sich: Garoppolo brachte zwei Pässe für 18 Yards an, darunter ein 10-Yard-Touchdown zu Louis Murphy beim letzten Play des Spiels.

Head Coach Kyle Shanahan erklärte jetzt laut dem San Francisco Chronicle, dass Garoppolo gegen die Bears spielt - falls Beathard infolge seiner Blessuren am Knie und an der Hüfte am Mittwoch noch nicht trainieren kann.

"C.J. ist ein Rookie-Quarterback, und im Prinzip ist Jimmy das aus unserer Sicht auch, da er erst seit ein paar Wochen hier ist", führte Shanahan aus. "Um ihnen die bestmögliche Chance auf Erfolg zu geben, ist es wichtig, dass sie alle Reps im Training erhalten, was immer noch nicht genug ist. Sobald man die aber noch aufteilt, ist es für beide ein Nachteil."

Garoppolos letzter Regular-Season-Start kam in Week 2 der vergangenen Saison, als er den suspendierten Tom Brady in New England vertrat. Gegen Miami gelangen ihm damals 232 Yards und drei Touchdowns, ehe er verletzt raus musste.