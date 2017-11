Alle Infos zu Miami Dolphins - Oakland Raiders

NFL Falcons @ Panthers NFL RedZone -

Week 9 NFL Broncos @ Eagles (Delayed) NFL Raiders @ Dolphins NFL Lions @ Packers NFL Seahawks @ Cardinals NFL RedZone -

Week 10 NFL Patriots @ Broncos NFL Dolphins @ Panthers NFL Titans @ Steelers

Die NFL geht in die zweite Saisonhälfte der Regular Season. Im Sunday Night Game von Week 9 treffen die Miami Dolphins auf die Oakland Raiders. Wo wird das Spiel in Deutschland übertragen? Wie stehen die Teams in der Conference da? SPOX hat alle Infos.

Für die Dolphins (4-3) ist es Spiel eins nach dem Abgang von Running Back Jay Ajayi, der nun im Kader der Philadelphia Eagles zu finden ist. Im Gegenzug erhielten die Miami Dolphins einen Viertrunden-Pick im kommenden Draft. Auf eine sofortige Hilfe in der schwachen Offensive muss Head-Coach Adam Gase also verzichten. Nach der krachenden 0:40-Demontage gegen die Baltimore Ravens herrscht Land unter an der Ostküste.

Gegen die Raiders (3-5) muss ein Sieg her. Die kommen vielleicht ganz gelegen, denn auch die Offense der Raiders kommt bisher überhaupt nicht ins Rollen. Quarterback Derek Carr greift oft auf kurze Pässe zurück, wodurch der Gameplan der Oakland Raiders einfach zu durchsichtig ist.

© spox

Wo kann ich Miami Dolphins - Oakland Raiders im Livestream sehen?

DAZN überträgt das Match zwischen den Miami Dolphins und den Oakland Raiders live. Der Streamingdienst zeigt darüber hinaus jede Woche alle Primetime-Spiele, die Red-Zone-Konferenz sowie jeweils ein weiteres Spiel am Sonntag.

Der erste Monat ist bei DAZN kostenlos. Nach der Probezeit ist DAZN dann für 9,99 Euro im Monat erhältlich, ist jedoch jederzeit kündbar. Neben US-Sport hat DAZN auch die Rechte für internationalen Spitzenfußball sowie Tennis, Kampfsport oder Darts. Hier geht's zur Anmeldung!

Wann findet das Spiel Miami Dolphins gegen Oakland Raiders statt?

Datum Montag, 6. November Uhrzeit 02.30 Uhr MESZ Ort Hard Rock Stadium, Miami

Die wichtigsten Fakten zu Miami Dolphins - Oakland Raiders

Die Dolphins stehen bei der schlechtesten Punkte-Differenz aller Zeiten für ein Team mit einer Bilanz von 4-3 (-60).

In der Red Zone ist die Defense der Raiders besonders effektiv: In nur 40 Prozent aller Fälle muss Oakland einen Touchdown hinnehmen. Im Gegenzug gelingt ihnen in 65 Prozent der Red Zone Possessions ein Touchdown.

Der Defense der Dolphins gelangen bislang nur zwei Interceptions (geteilter 30. Platz), der Defense von Oakland sogar überhaupt keine. Über acht Spieltage ist dies einem Team der NFL zuletzt 1950 "gelungen".

In den vergangenen acht Spielen gelang Miami kein einziger Rushing Touchdown. Dies ist ein neuer Negativrekord für die Franchise aus Florida.

Der Running Back mit den meisten Rushing Yards im Dolphins Kader ist nun Damien Williams. Er konnte bislang erst 32 Rushing-Yards sammeln.

Jarvis Landry verzeichnete in den ersten acht Spielen bereits 50 Catches, dies sind die zweitmeisten in der NFL.

Die Tabelle der AFC nach Week 8