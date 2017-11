Lions nehmen Edebali unter Vertrag

NFL Titans @ Steelers NFL RedZone -

Football-Profi Kasim Edebali hat nur wenige Stunden nach seiner Entlassung bei den Denver Broncos einen neuen Arbeitgeber in der NFL gefunden. Wie die Detroit Lions am Mittwochabend via Twitter mitteilten, haben sie den Hamburger unter Vertrag genommen.

Am Morgen war Edebali überraschend von den Denver Broncos entlassen worden. Dort hatte er nach drei Jahren bei den New Orleans Saints im März in Denver einen mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Einjahresvertrag unterschrieben.

Der 28-Jährige kam für die Broncos in neun Spielen zum Einsatz, überwiegend in den Special Teams.