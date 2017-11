Nach Schlägerei: Talib und Crabtree gesperrt

NFL Redskins @ Cowboys NFL RedZone -

Week 13 NFL Eagles @ Seahawks NFL Steelers @ Bengals NFL Saints @ Falcons NFL Ravens @ Steelers

Die NFL hat mit einer deutlichen Ansage auf die Rangelei im Spiel zwischen den Denver Broncos und den Oakland Raiders reagiert: Sowohl Broncos-Cornerback Aqib Talib als auch Raiders-Receiver Michael Crabtree wurden für zwei Spiele gesperrt.

Beide waren im Division-Duell am Sonntag nach einer wüsten Auseinandersetzung auf dem Platz des Feldes verwiesen worden. Am Montagabend verkündete die Liga die Sperre.

Talib und auch Crabtree werden laut Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport Einspruch gegen die Suspendierung einlegen. Auch Raiders-Guard Gabe Jackson war im Zuge der Schlägerei vom Platz geflogen, Jackson aber wird nicht nachträglich gesperrt.

Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem Talib und Crabtree aneinander geraten - beide Male mit einer kuriosen Parallelen: Talib hat am Sonntag seinem Gegenüber nun schon zum zweiten Mal die Goldkette, die Crabtree während den Spielen um den Hals trägt, runter gerissen.