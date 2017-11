Stoppt Denver den Wentz-Wagon?

NFL Falcons @ Panthers NFL RedZone -

Week 9 startete mit einer weiteren Überraschung, als die Jets die Überhand über die Bills behielten. In Philadelphia kommt es zur Schlacht zweier bärenstarker Defenses - aber die Phillies haben ja noch Carson Wentz. Die Texans und Colts trauern um Quarterbacks, die Seahawks wollen ihre Offense-Explosion bestätigen. Und: In Dallas kommt es zum Duell zweier Franchises, die ein Stück Geschichte miteinander verbindet. Alle Spiele gibt es wie gewohnt in der RedZone ab 19 Uhr live auf DAZN.

Teams in der Bye Week: Bears, Browns, Chargers, Vikings, Patriots, Steelers

Philadelphia Eagles (7-1) - Denver Broncos (3-4) (ab 19 Uhr)

Das eine Team hat die beste Bilanz in der gesamten Liga. Das andere zittert nach drei Niederlagen in Serie um seine Chancen auf eine Playoff-Teilnahme. Doch wer hätte vor der Saison gedacht, dass die Broncos das Team am Abgrund wären - und die Eagles das beste All-Around-Team im Football stellen?

Philly schnappte sich im Spiel gegen die 49ers den sechsten Sieg in Serie, und doch war man trotz eines 33:10-Erfolges nicht ganz zufrieden. "Manchmal bist du auch mit einem Sieg nicht zufrieden", erklärte Coach Pederson. "Wenn Spieler die Verantwortung übernehmen und sagen, dass sie trotz eines Sieges besser spielen können, dann zeigt das nur, welch ein Charakter in dieser Kabine steckt."

Carson Wentz führt die Liga mit 19 Touchdown-Pässen an. Seit 1950 hat kein Eagles-Quarterback so viele Touchdowns in acht aufeinanderfolgenden Spielen mehr geworfen. Carson Wentz als MVP-Kandidat? Die Eagles als Super-Bowl-Anwärter? Jede Woche, so scheint es, steigt die Zahl derer, die dem Team den ganz großen Wurf zutrauen. Wie man in den USA sagen würde: Der "Bandwagon" füllt sich. Oder eher: der Wentz-Wagon.

Außerdem konnte Philly einen Franchise-Bestwert von zwölf Spielen in Serie aufstellen, in denen man mindestens 20 Punkte gescort hat. Dies war den Verantwortlichen aber noch nicht genug: Kurz vor der Trade-Deadline verstärkte man sich nun auch noch mit Jay Ajayi, der das Running-Back-Corps um LeGarrette Blount verstärken wird. Es könnte ein entscheidendes Puzzleteil sein: Beide Teams sind gegen den Run bärenstark.

Doch auch in Denver standen nach dem letzten Wochenende personelle Änderungen auf dem Programm. Coach Vance Joseph ersetzte Trevor Siemian nach einer horrenden Leistung mit drei Interceptions durch einen alten Bekannten: Brock Osweiler. Für den Rückkehrer wird das Aufeinandertreffen mit den Eagles alles andere als ein einfacher Start in die zweite Amtszeit bei den Broncos: Denvers Offensive Line weist gravierende Probleme auf und ließ bereits 25 Sacks gegen Siemian zu.

Die offensive Produktion ist innerhalb des Teams ein heikles Thema: "Es herrscht große Spannung. Wir gewinnen nicht. Wir schenken den Ball her", fasst Broncos-Cornerback Chris Harris zusammen. "Wir sind es satt, immer auf die selbe Weise zu verlieren. Wir müssen endlich Punkte erzielen. Wenn du keine Punkte machst, kannst du auch nicht gewinnen. Das geht jetzt schon seit zwei Jahren so."

Jacksonville Jaguars (4-3) - Cincinnati Bengals (3-4) (ab 19 Uhr)

Die Defense der Jaguars ist eine der Geschichten der Saison. Gerade der Druck, den Doug Marrones Team auf gegnerische Quarterbacks ausübt, ist enorm. Jacksonville führt die Liga mit 33 Sacks klar an, die Pass-Defense ist überragend.

Eines aber läuft auf der defensiven Seite nicht so ordentlich: Während man den Pass nämlich formidabel verteidigt, haben die Jaguars mit dem Run große Probleme. Dies war für Marrone und Jacksonville Grund genug, noch einmal zu handeln und Defensive Tackle Marcell Dareus zu verpflichten. Der ehemalige Bill soll dabei helfen, den Ligahöchstwert von 5,16 Yards pro gegnerischem Laufversuch zu trimmen.

Glück im Unglück, dass mit den Bengals eine der unproduktivsten Rushing Offenses der Liga vorbeischaut. Rookie Joe Mixon kann hinter einer strauchelnden Offensive Line kaum Lücken finden, die Line macht neben den Problemen im Laufspiel auch in der Pass Protection keine gute Figur. Selbst gegen die schwache Colts-Defense musste Andy Dalton eine Vielzahl von Hits hinnehmen. Keine guten Voraussetzungen vor dem Spiel gegen die Jaguars.

Die Jags haben es bislang noch nicht geschafft, zwei Spiele in Serie zu gewinnen. Man wird gegen die starke Defense der Bengals einmal mehr auf Leonard Fournette setzen. Den Running Back plagte zuletzt eine Knöchelverletzung, welche auch nach der Bye Week noch nicht komplett verheilt ist.

New Orleans Saints (5-2) - Tampa Bay Buccaneers (2-5) (ab 19 Uhr)

Eindeutige Angelegenheit in New Orleans? Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt haben die Saints Feuer gefangen und überzeugen in Kategorien, für die sie in den letzten Jahren eigentlich nicht bekannt waren: in der Defense und im Running Game. Die ausgewogenere Defense erlaubt es Brees, keine regelmäßigen 40-Passversuch-Spiele mehr hinlegen zu müssen. Die Running Backs Mark Ingram und Alvin Kamara bilden eines der Vorzeige-Duos der Liga auf der Position.

Eben jene defensiven Probleme sind bei den Bucs nahezu an der Tagesordnung: Das Team von Dirk Koetter gerät häufig in Rückstand und musste in allen drei Auswärtsspielen zu großen Comebacks in der zweiten Halbzeit ansetzen. Jameis Winston trägt außerdem seit Week 6 gegen die Cardinals eine Schulterverletzung mit sich herum, die ihm unter der Woche nur limitierte Trainingseinsätze erlaubt.

"Man will immer, dass der Quarterback im Training voll trainiert", erklärte Koetter unter der Woche. "Der Fakt, dass er nur an einem Tag in der Woche voll trainiert hat, gefällt weder ihm noch uns Coaches. Aber ich habe großes Vertrauen in Jameis. Er hat dieses Jahr schon sehr gute Leistungen gezeigt." Winston hat seit seiner Ankunft in der Liga noch kein Spiel verpasst. Zuletzt wurde aber darüber spekuliert, dass er eine Pause bekommen könnte.

Houston Texans (3-4) - Indianapolis Colts (2-6) (ab 19 Uhr)

Es war der Schock unter der Woche: Die Meldung, dass Deshaun Watson sich das Kreuzband gerissen hat und die Saison für ihn beendet ist, ist einer von vielen bitteren Rückschlägen, die die Texans in dieser Saison hinnehmen mussten. Auch die Verletzungen von Whtiney Mercilus und J.J. Watt trafen Houstons Defensive hart.

Übernehmen wird das Ruder Tom Savage. Der erklärte vor dem Spiel gegen die Colts, dass Rookie Watson mit seinen 19 Touchdown-Pässen nicht zu ersetzen sei - Savage verlor die Starter-Rolle bekanntlich an Watson in der Preseason. Mit DeAndre Hopkins und Will Fuller stehen ihm aber Waffen zur Verfügung, die in dieser Saison zu explodieren scheinen. Beide haben bislang schon je sieben Touchdowns auf dem Konto und sind damit das erfolgreichste Duo der Liga.

Desweiteren gab es auch noch eine personelle Änderung, was die Offensive Line betrifft: Houston gab Left Tackle Duane Brown an die Seahawks ab. Brown war bis zur vergangenen Woche im Holdout und feierte am letzten Sonntag in Seattle sein Saisondebüt. Eine große Umstellung ist dies für die O-Line also nicht, nachdem man schon sechs Spiele ohne Brown bestritten hat.

Die Colts werden kein allzu großes Mitleid ob der jüngsten Verletzungsmeldung der Texans haben. Sie kennen sich mit Quarterback-Verletzungen bestens aus. Offensiv macht sich dies durch die Probleme bemerkbar, Punkte zu erzielen. Doch auch die anfällige Defensive kann den Colts keine Spiele retten. Head Coach Chuck Pagano ist für das Texans-Spiel dennoch sehr motiviert: "Es ist eine große Chance. Ein Division-Spiel in einer uns sehr bekannten Umgebung. Man gibt uns keine Chance - die perfekten Voraussetzungen."

