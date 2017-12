Kracher in New Orleans und Garoppolo-Debüt

NFL Lions @ Ravens NFL RedZone -

In Week 13 der NFL-Saison kämpfen die New Orleans Saints gegen die Carolina Panthers um die Vorherrschaft in der NFC South. Zuvor empfangen die Atlanta Falcons die Minnesota Vikings, während die Baltimore Ravens im Kampf um die AFC-Wild-Cards gegen die Detroit Lions antreten (als Einzelspiel ab 19 Uhr live auf DAZN). Und: In Chicago kommt es zum Starting-Debüt von Jimmy Garoppolo bei den San Francisco 49ers, zudem nimmt Eli Manning nach 210 Spielen in Folge als Starter zum ersten Mal wieder auf der Bank Platz. Wie gewohnt gibt es die komplette Redzone-Konferenz ab 19 Uhr live auf DAZN zu sehen!

Dallas Cowboys - Washington Redskins

Ergebnis: 38:14 (0:0, 17:7, 0:0, 21:7) BOXSCORE

Analyse: Boyz halten Playoff-Hoffnung am Leben

Atlanta Falcons (7-4) - Minnesota Vikings (9-2) (So., 19 Uhr)

Der zuletzt starke Cornerback Desmond Trufant wird im Heimspiel gegen die Vikings wegen einer Gehirnerschütterung nicht spielen. Dieselbe Diagnose musste Devonta Freeman in Week 10 während dem Spiel gegen die Cowboys verarbeiten, der Running Back ist nun allerdings wieder fit.

Letzteres ist eine hervorragende Nachricht für die Offense um Matt Ryan, die mittlerweile mehr an die Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpft. Auf der anderen Seite hat sich auch die Falcons-Secondary verbessert, die Coverage klappte in den letzten Spielen immer besser. Zusammen mit einer überzeugenden Front entwickelte sich in Atlanta in den letzten Wochen eine starke Defense.

Diese wird auch notwendig sein, denn Vikings-Quarterback Case Keenum hat mit Stefon Diggs, vor allem aber Adam Thielen verlässliche Receiver, die ihr Chancen nutzen. Keenum selbst bewegt sich in der Pocket besser und brachte in den letzten zwei Spielen jeweils über 70 Prozent seiner Pässe an den Mann. Tackle Mike Remmers hat sich von einer Gehirnerschütterung erholt, verletzte sich aber im Training am Rücken und fällt daher für das Spiel aus.

Die Falcons-Offense nimmt es auf mit der besten Defense der Liga bei Third Downs. Die Vikings lassen in 28,5 Prozent der Fälle ein neues First Down zu - Ligabestwert. Zudem kassieren sie die wenigsten Big Plays (Raumverluste von mehr als 20 Yards). Key Matchup: der in bestechender Form spielende Julio Jones gegen Corner Xavier Rhodes.

Tennessee Titans (7-4) - Houston Texans (4-7) (So., 19 Uhr)

Die Titans stehen in der AFC South bei der selben wie Bilanz wie die Jacksonville Jaguars. Im Divison-Duell gegen die Texans will Tennessee deshalb im Kampf um den Spitzenplatz bis zum möglicherweise ultimativen Showdown in Week 17 gegen die Jaguars nichts liegen zu lassen.

Quarterback Markus Mariota spielt eine durchwachsene Saison. Einige falsche Entscheidungen und eine schlechte Kommunikation mit seinem Receiver-Corps hemmten die Offense der Titans. Bereits jetzt warf Mariota mehr Interceptions als jeweils in den vergangenen zwei Saisons. Wideout Rishard Matthews hat sich vergangene Woche im Training den Oberschenkelmuskel gezerrt und steht am Sonntag wohl nicht zur Verfügung.

Defensiv haben die Titans leichte Vorteile: Während beide Teams gegen den Rush gut verteidigen, lässt Tennessee pro Passversuch 6,6 Yards (Platz 9) zu, während Houston mit 7,9 Yards auf Platz 30 liegt.

Die Texans-Offense, die laut Bill O'Brien ohne Wide Receiver Will Fuller auskommen muss, hofft auf eine weitere Gala-Vorstellung von DeAndre Hopkins. Denn die Plays des Receivers sind soetwas wie eine Lebenslinie für Houston: Satte 52 seiner 69 Catches resultierten in einem First Down. Quarterback Tom Savage hat aber nach wie vor Probleme, auf gegnerische Defenses zu reagieren. Zudem verfügt er im Vergleich zu DeShaun Watson nicht über die Spritzigkeit und Physis, Probleme der Offense Line auszumerzen.

New York Jets (4-7) - Kansas City Chiefs (6-5) (So., 19 Uhr)

Fünf der letzten sechs Spiele haben die Chiefs verloren, nachdem sie zuvor mit fünf Siegen in die Saison gestartet waren. Zunächst schien der Sieg in der AFC West sicher, doch mittlerweile liegen die Chargers und die Raiders jeweils nur mehr ein Spiel hinter Kansas City.

Das Run Game stagniert von Woche zu Woche, die O-Line öffnet wenige Löcher für Rookie Kareem Hunt. Nun wartet mit den New York Jets eine Defense, die den gegnerischen Run bislang bei 25 Prozent der Laufversuche vor oder auf der Line of Scrimmage stoppen konnte (Platz 6). Dabei wäre eine solide Entlastung über das Spiel auf dem Boden immens wichtig für Quarterback Alex Smith.

Am Anfang der Saison noch als Kandidat für eine 0-16-Saison abgestempelt, schlagen sich die Jets aktuell gut. Quarterback Josh McCown beeindruckt mit seiner Agilität und spielt Pässe, die ihm vor Beginn der Saison nicht viele zugetraut haben. Für Running Back Matt Forte kommt das Heimspiel gegen die Chiefs wohl noch zu früh, Bilal Powell wird die größte Workload aus dem Backfield bekommen. McCown wird wieder versuchen, eine gute Connection mit Robby Anderson aufzubauen, um die strauchelnde Chiefs-Secondary zu testen.

Dort gibt der ehemalige Jets-Verteidiger Darelle Revis nun im Trikot der Chiefs sein Saisondebüt. Kansas City sucht nach wie vor nach geeigneten Cornerbacks, von Veteran Revis verpricht sich Head Coach Andy Reid Besserung.

Miami Dolphins (4-7) - Denver Broncos (3-8) (So., 19 Uhr)

Ein Duell zweier Teams mit absoluten Negativläufen: Die Dolphins haben ihre vergangenen fünf Spiele verloren, und zwar deutlich: im Schnitt mit 19 Punkten. Bei den Broncos ist die Bilanz noch schlimmer, keines der letzten sieben Spiele gewann die Mannschaft aus Colorado, im Schnitt erzielten sie 15,3 Punkte weniger als der Gegner.

Jay Cutler trifft am Sonntag auf das Team, das ihn einst vor elf Jahren gedraftet hatte. Seine Gehirnerschütterung hat der Quarterback auskuriert, und er wird gleich bei seiner Rückkehr wohl einiges an Arbeit haben. Running Back Damien Williams hat sich nämlich an der Schulter verletzt und fällt für das Broncos-Spiel aus. Den Backup-Backs den Ball zu geben, wäre vermutlich keine gute Idee: Die Broncos stellen mit 3,2 zugelassenen Yards pro gegnerischen Laufversuch die beste Rush-Defense der Liga.

Eigentlich ist die Offensive Line der Dolphins in ihrer Protection solide, aber gegen die New England Patriots vergangene Woche musste Matt Moore sieben Sacks einstecken, und das gegen eine Defense, die nicht sonderlich berühmt für ihren Pass-Rush ist. Falls Cutler genug Zeit bekommt, hilft den Dolphins immerhin die Sperre von Aqib Talib.

Auf der anderen Seite hatte sich Paxton Lynch vergangene Woche gegen die Raiders verletzt, weshalb Trevor Siemian wieder zum Playcaller wurde. Er machte einen guten Job und zeigte, dass er aktuell wohl der beste Quarterback im Roster der Broncos ist. Siemian startet auch gegen die Dolphins, deren Pass-Defense im DVOA-Ranking nur auf Platz 31 zu finden ist.

