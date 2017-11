Klare Favoriten und Leckerbissen in Hollywood

NFL RedZone -

Nach dem Thanksgiving-Dreierpack stehen am Week-12-Sonntag zumindest auf dem Papier einige einseitige Duelle auf dem Programm: Die Miami Dolphins müssen nach New England, die Buccaneers nach Atlanta, die Bears nach Philly und die Chiefs empfangen die Buffalo Bills. Wo besteht Stolper-Gefahr? Außerdem: Die Seahawks stehen in San Francisco unter Zugzwang, der Kracher der Woche aber steigt zwischen den Rams und den New Orleans Saints. Wie gewohnt gibt es die komplette Redzone-Konferenz live auf DAZN zu sehen, außerdem zeigt DAZN das Duell der Chiefs gegen die Bills (beides ab 19 Uhr) live im Einzelstream.

Detroit Lions (6-5) - Minnesota Vikings (9-2)

Ergebnis: 23:30 (0:13, 10:7, 6:7, 7:3) BOXSCORE

Analyse: Division-Titel in Reichweite! Vikings gewinnen in Detroit

Dallas Cowboys (5-6) - Los Angeles Chargers (5-6)

Ergebnis: 6:28 (0:0, 0:3, 0:13, 6:12) BOXSCORE

Spielbericht: Thanksgiving-Meltdown - Cowboys gehen unter

Washington Redskins (5-6) - New York Giants (2-9)

Ergebnis: 20:10 (0:0, 3:3, 7:7, 10:0) BOXSCORE

Spielbericht: Offensiv-Debakel: Giants verlieren in Washington

Indianapolis Colts (3-7) - Tennessee Titans (6-4) (So., 19 Uhr)

Die gute Nachricht für die Colts gab es am Freitag: Quarterback Jacoby Brissett (Gehirnerschütterung) trainierte voll mit und so deutet alles auf einen Einsatz am Sonntag gegen den Division-Rivalen hin. Das wäre aus Colts-Sicht auch dringend nötig, mit einer der schlechtesten Lines in Pass-Protection in der NFL wird es auf Brissett ankommen, mit Scrambles und auch mit geplanten Runs via Zone Read Yards rauszuholen.

Und die wird Indy brauchen: Die inzwischen von Verletzungen arg gebeutelte Secondary ist die ligaweit anfälligste, kein Team lässt auch nur ansatzweise so viele Big Plays (Pässe von mindestens 20 Yards) zu wie die Colts (57), die inzwischen auch einen der harmlosesten Pass-Rushs der Liga haben.

Unter dem Strich also ergibt sich hier die Chance für die Titans, nach der deutlichen Pleite in Pittsburgh in der Vorwoche die Offense endlich ins Rollen zu bringen. Das betrifft auch ganz konkret Marcus Mariota, der unter dem Strich keine gute Saison spielt. Auch das Run Game sollte gegen die Colts-Front mal ins Rollen kommen, Tennessee lässt offensiv bisher die Konstanz doch arg vermissen.

Defensiv haben die Titans ebenfalls Licht und Schatten zu bieten, die Pass-Defense - nimmt man die zweite Hälfte in Pittsburgh mal raus - hatte einige gute Auftritte. Nur vier Teams lassen aktuell weniger Yards pro Pass zu als die Titans (6,5), die im Pass-Rush allerdings noch viel Luft nach oben haben.

Philadelphia Eagles (9-1) - Chicago Bears (3-7) (So., 19 Uhr)

Gemütlich konnten die Eagles an Thanksgiving von der heimischen Couch aus beobachten, wie die Cowboys gegen die Chargers weiter in die Krise schlitterten, während die Giants einen offensiven Offenbarungseid ablieferten und Washington weitere Verletzungen zu beklagen hatte. Kurzum: Die Division ist fest in der eigenen Hand, für Philadelphia geht es zunehmend primär darum, sich Heimvorteil durch die Playoffs zu sichern.

Dafür kommt das Heimspiel gegen Chicago gerade recht. Die Bears, bei denen die Front durch die Verletzung von Leonard Floyd vor allem im Pass-Rush geschwächt ist, sollten mit Philadelphias Run Game allerhand Probleme bekommen - ganz zu schweigen von der Secondary, auf die mit den vielseitigen Pass-Schemes, dem starken Receiving-Corps und natürlich dem glänzend aufgelegten Carson Wentz eine Herkulesaufgabe wartet.

Doch während Chicagos Defense das eine oder andere Matchup - insbesondere an der Line of Scrimmage - gar für sich entscheiden könnte, ist das Duell auf der anderen Seite des Balls für die Bears ein viel, viel größeres Problem. Zwar zeigte die eigene Offensive Line zuletzt einige Fortschritte, die herausragende Eagles-Front aber sollte hier klar dominieren und mit der Rückkehr von Cornerback Ronald Darby ist auch Philadelphias Secondary nochmals deutlich verbessert.

Keine guten Nachrichten also für eines der harmlosesten Passing Games der Liga. Die Bears suchen noch immer verzweifelt nach irgendeiner konstanten Produktion aus dem Receiving-Corps, während Mitchell Trubisky im Kurzpassspiel weiterhin auf keinen grünen Zweig kommt. Die Eagles sollten sich also in ihrem Game Plan auf das Run Game konzentrieren können und dürften in der Lage sein, allein mit der defensiven Front einen großen Schritt in Richtung Heimsieg zu machen.

