Wenn sogar der eigene Coach genug hat

Im letzten Sonntagsspiel von Week 9 treffen die Miami Dolphins (4-3) auf die Oakland Raiders (3-5). Die Offense aus Miami, die ab sofort ohne Jay Ajayi aufläuft, musste harte Kritik vom eigenen Head Coach schlucken. Können die bislang enttäuschenden Raiders die Dolphins-Krise ausnutzen? Die Partie gibt es in der Nacht auf Montag ab 2.30 Uhr live auf DAZN!

Preisfrage: Was macht ein Team, wenn offensiv so überhaupt nichts zusammenläuft? Richtig, es gibt den besten Running Back ab. Jay Ajayi ist seit Dienstag ein Philadelphia Eagle. Die Dolphins bekamen im Gegenzug einen Viertrunden-Pick im kommenden Draft. Ajayi hatte sich in den vergangenen Wochen öfters über die geringe Anzahl an Carries in der Red Zone beschwert, ihm gelang in der aktuellen Saison bislang noch kein einziger Touchdown.

Dies hat aber weniger mit den Fähigkeiten von Ajayi, als viel mehr mit der schwachen Offensive Line der Dolphins zu tun. Das Run-Blocking ist verheerend, mit 535 Rushing Yards liegt Miami lediglich vor den Arizona Cardinals (444 Rush Yards). Zudem gelingt Quarterback Matt Moore selbst dann wenig, wenn ihm die O-Line in der Pocket genug Zeit gibt. Beim 0:40 gegen Baltimore in der vergangenen Woche übersah Moore schlicht seine Receiver oder verfehlte sie mehrmals deutlich.

Harsche Kritik vom Dolphins-Head-Coach

"Wir sind die schlechteste Offense der Liga", schimpfte selbst Head Coach Adam Gase über seine Dolphins. "Es ist echt schwierig, noch schlechter zu sein als wir." Die Zahlen geben Gase recht: 252,4 Yards erzielen die Dolphins pro Spiel, so wenig wie kein anderes Team. "Es kotzt mich an. Ich habe diese schwache Offense satt", schoss Gase überraschend scharf.

Aber auch sein Personal an der Seitenlinie nahm er in die Pflicht: "Die Jungs müssen einen klaren Kopf bekommen, aber auch das Coaching Staff muss besser arbeiten. Wenn unsere Spieler nicht wissen, was sie zu tun haben, liegt das offensichtlich auch an den Trainern."

Der Ajayi-Trade könnte nun auch als klares Zeichen an die Mannschaft gedacht sein, dass die Planungen trotz der positiven Bilanz von 4-3 bereits auf die kommende Saison ausgerichtet sind. Gase erwartet eine bessere Einstellung seiner Spieler: "Wir stecken da nicht genug Arbeit rein." Wenn sich die Akteure das Playbook nicht merken können, wird für sie bald schon kein Platz mehr im Dolphins-Roster sein.

Das Quarterback-Ranking zur Saison-Halbzeit © getty 1/32 Die erste Hälfte der Regular ist schon wieder rum - und langsam nimmt die Liga Form an! Überraschungen gibt es trotzdem jede Woche, SPOX ordnet die 32 Starting-Quarterbacks nach den ersten acht Spielen ein © getty 2/32 Ohne Wertung: Drew Stanton (Arizona Cardinals), Brett Hundley (Green Bay Packers) © getty 3/32 30. C.J. Beathard: Ganz hartes Pflaster für den Rookie. Wurde hinter eine nicht funktionierende Line geworfen, hat dabei die erwartbaren Probleme: Hält den Ball zu lange, viel zu ungenau und vor allem massiv inkonstant. Wird bald durch Garoppolo erlöst © getty 4/32 29. DeShone Kizer: Gegen Minnesota zeigte Kizer gute Ansätze, auch weil Jackson ihm endlich via Scheme (mehr kurze Pässe und Play Action anstatt Downfield-Isolation-Routes) half. Sollte so den Ball schneller loswerden. Reads und Konstanz weiter wacklig © getty 5/32 28. Mitch Trubisky: Ebenfalls positive Tendenzen gegen die Saints, nachdem die Bears ihn in den Wochen davor mehr oder weniger komplett versteckt haben. Athletik und Touch sichtbar, sobald die Reads komplexer werden aber schnell mit großen Problemen © getty 6/32 27. Jay Cutler/Matt Moore: Beide mit guten Szenen vor 2 Wochen, ansonsten viel, viel Negatives. Cutler agiert ängstlich, Moore macht mitunter katastrophale Read-Fehler. Ohne Ajayi dürften die RBs im Passspiel eine größere Rolle erhalten, könnte helfen © getty 7/32 26. Trevor Siemian: Sehr bittere Entwicklung für Siemian. Startete stark in die Saison, doch seitdem die Line und das Run Game wackeln geht die Kurve steil nach unten. Mitunter katastrophal gegen Pressure, schlechte Reads, macht viel zu viele Fehler © getty 8/32 25. Joe Flacco: Auch wenn er wenig bis gar keine Hilfe von seinen Receivern bekommt: 5,4 Yards pro Pass sind schlicht nicht akzeptabel. Einige positive Tendenzen bis zur Verletzung gegen Miami, die Line hat sich gefangen. Jetzt muss Flacco das auch tun © getty 9/32 24. Blake Bortles: Tatsächlich einigermaßen stabilisiert. Bortles ist gegen den Blitz und bei kurzen Timing-Pässen noch immer schwach, auf mittlere und lange Distanz inzwischen aber okay. Genauigkeit muss besser werden, sah zuletzt aber solide aus © getty 10/32 23. Eli Manning: Ohne den Großteil seines WR-Corps und ohne Run Game wird auch die weitere Saison kein Zuckerschlecken. Außerhalb der Pocket wacklig, dafür verbessert im Intermediate-Level sowie gegen Pressure. Spielt besser als die reinen Stats © getty 11/32 22. Jameis Winston: Inkonstanz, Inkonstanz, Inkonstanz. Winston ist noch immer schlecht Downfield und hat große Schwierigkeiten mit dem Blitz. Regelmäßig ungenau über die Mitte, obwohl er die am liebsten bedient. Weit weg vom erhofften nächsten Schritt © getty 12/32 21. Andy Dalton: Nach furchtbarem Start in die Saison hat sich Dalton gefangen. Geht insgesamt besser mit Pressure um und glänzt teilweise aus sauberer Pocket. Will aber immer noch Pässe gerade zu Green erzwingen, was schon zu mehreren INTs führte © getty 13/32 20. Jacoby Brissett: Ganz schwierige Situation. Erleidet die zweitmeisten Drops und hat eine löchrige O-Line vor sich, trotzdem kann Brissett immer wieder gute Spiele abliefern - so auch gegen Cincy zuletzt, als er den Ball schneller loswerden konnte © getty 14/32 19. Derek Carr: Wenig Konstanz und wenig Aggressivität: Oaklands Offense schwebt derzeit irgendwo im Niemandsland. Das liegt auch an Carr, der im Kurzpassspiel zwar weiter glänzt, ansonsten aber noch sehr viel Luft nach oben hat © getty 15/32 18. Josh McCown: Eine der Positiv-Überraschungen. McCown hat zwar weiter jede Woche einige gravierende Fehler in seinem Spiel, ist aber gegen Pressure verlässlich und glänzt mit dem Deep-Passing-Game. Holt das Bestmögliche aus der Offense raus © getty 16/32 17. Cam Newton: Enorme Leistungsschwankungen, Kritik gilt aber auch den Coaches: Scheme und der Benjamin-Trade zeigen, dass Newton quasi zum Kurzpassspiel gezwungen wird - sein klar schwächster Bereich. Trägt die Offense auch im Run Game im Alleingang © getty 17/32 16. Case Keenum: Der Abwärtstrend insgesamt ist erkennbar, Keenum ist aber noch immer eine solide Lösung für Minnesota. Nutzt seine Athletik gegen den Blitz, bedient die mittlere und tiefe Distanz sehr gut. Kurzpassspiel und Präzision? Ausbaufähig! © getty 18/32 15. Marcus Mariota: Ich bleibe dabei: Angesichts seiner Protection und des eigenen Run Games sollte Mariota schon deutlich besser aussehen. Ist aber nur teilweise sichtbar, glänzt vor allem gegen Pressure. Ansonsten auf allen drei Ebenen viel zu ungenau © getty 19/32 14. Matt Stafford: Gutes Spiel gegen Pittsburgh - abgesehen von der Red Zone. Detroit hat noch immer kein Run Game, so dass viel auf Staffords Schultern ruht. Der spielt gut, der Blitz macht ihm hinter der wackligen Line aber zunehmend zu schaffen © getty 20/32 13. Ben Roethlisberger: Es sind definitiv Verbesserungen sichtbar. Big Ben hat sich insgesamt gesteigert, macht weniger Fehler und rückt überall in den Durchschnitt vor. Vor allem der Deep Ball muss aber weiterhin besser werden © getty 21/32 12. Philip Rivers: Lässt noch immer Würfe liegen und leistet sich einfache Fehler. Aber: Das Kurzpassspiel der Chargers sieht sehr gut aus, auch die langen Pässe klappen besser. Trotzdem ist Rivers gleichzeitig eine Wundertüte © getty 22/32 11. Kirk Cousins: Gefällt fast besser als letztes Jahr. Die Umstände - vor allem die Receiver-Situation - sind deutlich schwieriger, trotzdem extrem genau, stark gegen den Blitz und auch bei langen Pässen verlässlich. Dazu wenige gravierende Fehler © getty 23/32 10. Jared Goff: Profitiert sehr vom Scheme, dem Run Game und der deutlich verbesserten Line, erfüllt seine Rolle in der Offense aber gut. Vor allem gegen Pressure stabilisiert sich Goff zunehmend, sein Spiel wird insgesamt solider © getty 24/32 9. Matt Ryan: Spielt deutlich besser, als die nackten Zahlen vermuten lassen würden. Obwohl das Scheme viel schwieriger und statischer ist, ist Ryan verlässlich und bewegt die Offense jede Woche. Das Downfield- und Big-Play-Game muss aber besser werden © getty 25/32 8. Tyrod Taylor: Großartige Saison von Taylor bisher. Tolle Pocket-Movements, die ihm genau wie seine generelle Athletik gegen Pressure und Blitz helfen. Glänzt bei den Crossing-Routes über die Mitte und geht nahezu keine unnötigen Risiken ein © getty 26/32 7. Deshaun Watson: Überzeugt in Houstons neuem Scheme. Großartig via Play Action, jede Menge Big-Play-Würfe, toll gegen den Blitz. Die Pre-Draft-Kritik an seiner Armstärke kann zunehmend zu den Akten gelegt werden, auch auf kurze Distanz sehr gut © getty 27/32 6. Carson Wentz: Tolle Saison bis dato. Enorm viele Big Plays jede Woche, spielt aggressiv und tut Defenses bei Third Down sowie in der mittleren und tiefen Distanz weh. Wenn er mal Pressure hat mit einigen Problemen, Tendenz aber extrem vielversprechend © getty 28/32 5. Dak Prescott: Extrem gefährlich außerhalb der Pocket. Release bei Bedarf blitzartig. Liest Defenses sehr gut, auch vor dem Snap. Kaum mal ein wirklich schlechter Read und auch das Deep-Passing-Game ist verbessert. Prescott spielt eine großartige Saison © getty 29/32 4. Alex Smith: Auch wenn er zuletzt etwas gewackelt hat gehört Smith definitiv in die Top-5. Statistisch noch immer der beste (!) Deep-Passer der Liga. Unglaublich gut gegen Pressure und Blitz, liefert Big Plays und tut Defenses mit seinen Scrambles weh © getty 30/32 3. Drew Brees: Von wegen absteigender Ast! Brees dirigiert wieder einmal eines der explosivsten Passing Games, ist unglaublich präzise und gleichzeitig auch im Kurzpassspiel sehr gefährlich. Profitiert von der guten Line, bei Pressure aber anfällig © getty 31/32 2. Tom Brady: Die Offense war zuletzt etwas auf Ballkontrolle bedacht, was die frühen Passing-Spektakel etwas relativierte. Aber noch immer ist Brady in der Pocket und Downfield unglaublich, macht kaum Fehler und erleidet die ligaweit meisten Drops (20) © getty 32/32 1. Russell Wilson: Kein Quarterback bekommt so wenig Hilfe von seiner Line und dem eigenen Run Game - und spielt dabei auf einem solchen sensationellen Level. Wilson ist herausragend gegen Pressure und setzt seien tollen Deep Ball sehr gut an

Cutler gibt gegen Raiders Comeback

Der Trainer hat am Mittwoch verkündet, dass die Stimmung im Team nach dem freien langen Wochenende aber bereits eine andere war. Die Trainingsabläufe wurden umgestellt. Es gäbe zudem mehrere Einheiten, in denen Spielzüge und der Game-Plan besprochen werden. "Wir werden nicht immer das gleiche tun, und uns im Nachhinein über die selben Fehler ärgern", sagte Gase.

Der Coach hatte bereits nach der Niederlage gegen die Ravens verkündet, dass Jay Cutler gegen die Raiders nach verheilten Rippenbrüchen sein Comeback feiern wird. Noch unklar ist, ob Damien Williams oder Kenyan Drake die Position von Ajayi im Backfield einnehmen wird. Man darf davon ausgehen, dass Gase den Trend einer vereinfachten Offense weiterführen wird, und vermehrt kurze Pässe auf die beiden jungen Running Backs spielen lassen wird.

Raiders mit ähnlichen Problemen wie Dolphins

Auf kurze Pässe setzten auch die Raiders seit Beginn der Saison bereits im Überfluss. Allerdings ist die Raiders-Offense im Vergleich zur vergangenen Saison viel zu durchsichtig. Dabei hätte Quarterback Derek Carr einen Receiver-Corps, der jederzeit für Big Plays gut wäre. Michael Crabtree und Amari Cooper spielen bislang eine durchwachsene Saison, doch die lückenhafte Secondary der Dolphins wird von den beiden gefordert. "Du willst einerseits dominieren, andererseits darfst du es dir selbst in der Offense nicht zu schwer machen", sagte Amari Cooper, der bislang nur 50 Prozent seiner Zuspiele fangen konnte, im letzten Spiel aber womöglich zur alten Stärke zurückgefunden hat, über die stockende Offense. "Das ist ein schmaler Grat."

Oakland wird zudem im Run-Game neben DeAndre Washington auch wieder auf Marshawn Lynch zurückgreifen können. Beast Mode war nach einem Ausraster im Spiel gegen die Chiefs für ein Spiel gesperrt worden, weil er Schiedsrichter Julian Mapp am Trikot packte. "Jeder war aufgeregt", sagte Carr zur Lynch-Rückkehr. "Du vermisst einen Teamkollegen sehr, denn sie sind wie Brüder für dich. Deshalb freuen wir uns, dass er wieder zurück ist."

Die Raiders verbrachten die Woche in Sarasota an der Westküste Floridas, wo sie sich auf das Duell mit den Dolphins vorbereiteten. "Wir fühlen uns hier sehr wohl", sagte Raiders-Coach Jack Del Rio am Mittwoch. Angesprochen auf den Ajayi-Trade ließ Del Rio wenige Anpassungen in der Defense verlautbaren: "Die Dolphins werden jetzt nicht ihr Gesamtkonzept ändern, deshalb ändert sich für uns recht wenig."

Dennoch könnte eine weitere schwache Vorstellung in der Verteidigung zum Problem werden. Das Run-Blocking ist auch in der Bay Area nicht gerade furchteinflössend. Zudem könnte der harmlose Pass-Rush Cutler ausreichend Zeit für Pässe auf die Dolphins-Receiver DeVante Parker und Jarvis Landry geben, denn die Raiders-Secondary kann diese Schwächen nicht auffangen. Doch zuerst müssten sich die Dolphins aber ihre Plays einprägen, sonst wartet schon bald die nächste Tirade von Adam Gase auf sie.

Dolphins vs. Raiders - Preview im Kurzformat

Miami Dolphins (4-3) - Oakland Raiders (3-5) (Mo., 2.30 Uhr live auf DAZN)

Die Dolphins stehen bei der schlechtesten Punkte-Differenz aller Zeiten für ein Team mit einer Bilanz von 4-3 (-60).

In der Red Zone ist die Defense der Raiders besonders effektiv: In nur 40 Prozent der Fälle muss Oakland einen Touchdown hinnehmen. Im Gegenuzug gelingt ihnen in 65 Prozent der Red Zone Possessions ein Touchdown.

Der Defense der Dolphins gelangen bislang nur zwei Interceptions (geteilter 30. Platz), der Defense von Oakland sogar überhaupt keine. Über acht Spieltage ist dies einem Team der NFL zuletzt 1950 passiert.

In den vergangenen acht Spielen gelang Miami kein einziger Rushing Touchdown. Dies ist ein neuer Negativrekord für die Franchise aus Florida.

Der Running Back mit den meisten Rushing Yards im Dolphins Kader ist Damien Williams. Er konnte bislang satte 32 Rush-Yards sammeln.

Jarvis Landry verzeichnete in den ersten acht Spielen bereits 50 Catches, dies sind die zweitmeisten in der NFL.

