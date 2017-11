Livestream: Buffalo Bills vs New Orleans Saints

NFL RedZone -

Im Sunday Night Game der Week 10 (19.00 Uhr) gibt es ein echtes Spitzenspiel zu sehen: Die Buffalo Bills (5-3) treffen auf die New Orleans Saints (6-2). Während sich die Bills zuletzt gegen die Jets geschlagen geben mussten, feierten die Saints sechs Siege in Serie. SPOX liefert euch alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung auf DAZN.

Nach einem vor allem offensiv schwachen Auftritt gegen die New York Jets empfangen die Buffalo Bills die starke Defense der Saints. Gegen die Jets fand vor allem das Rushing Game der Bills kaum statt.

Die Saints überzeugten dagegen zuletzt auf ganzer Linie und verfügen dabei über die vielleicht stärkste Defense seit dem Gewinn des Super Bowls 2007. Neuzugang Kelvin Benjamin, der von den Carolina Panthers zu den Bills für einen Drittrunden- und einen Siebtrunden-Pick getradet wurde, könnte der Bills-Offense neues Leben einhauchen.

Benjamin trifft in Buffalo damit erneut auf General Manager Brandon Beane und Coach Sean McDermott mit denen der Top-Receiver bereits in Carolina zusammenarbeitete.

Wann findet das Spiel Buffalo Bills gegen New Orleans Saints statt?

Datum Sonntag, 12. November Uhrzeit 19.00 Uhr MEZ Ort New Era Field, Buffalo

Wo finde ich eine Live-Übertragung zu Buffalo Bills gegen New Orleans Saints?

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie Buffalo Bills - New Orleans Saints live und in Farbe. Auf DAZN verpasst du kein einziges Primetime-Spiel, denn der Streamingdienst zeigt jede Woche alle Primetime-Spiele, die Red-Zone-Konferenz sowie jeweils ein weiteres Spiel am Sonntag.

Fakten zum Spiel Bills - Saints

17 Jahre warten die Bills nun schon auf einen Einzug in die Playoffs. Kein anderes Team im gesamten professionellen amerikanischen Sportbereich wartet länger auf einen Postseason-Einzug. So nah dran wie dieses Jahr waren die Bills lange nicht.

"Wilde Saints": Wide Receiver Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers hatte Gegenspieler Marshon Lattimore während des 30:10-Erfolgs der Saints in Week 9 hinterrücks attackiert und so eine Rudelbildung verursacht.

Die Tabelle der AFC East vor Week 10

Team Siege Niederlagen Quote Punkte erzielt Punkte kassiert Touchdowns Division-Vergleich Serie New England Patriots 6 2 0.750 216 179 22 1-0 4S Buffalo Bills 5 3 0.625 174 149 18 1-1 1N Miami Dolphins 4 4 0.500 116 179 13 1-1 2N New York Jets 4 5 0.444 191 207 21 2-3 1S

Die Tabelle der NFC South vor Week 10