Seahawks holen Pass-Rusher Freeney

Die Seattle Seahawks mussten infolge der Verletzungen von Cliff Avril und Michael Bennett aktiv werden - und haben eine sehr gute Übergangslösung gefunden. Dwight Freeney einigte sich am Dienstag mit den Hawks.

Das berichten mehrere Quellen, darunter das NFL Network, übereinstimmend. Freeney war seit dem Ende der vergangenen Saison ein Free Agent, bislang war es ruhig um den 37-Jährigen.

Doch da Seattle mutmaßlich für den Rest der Saison auf Avril und möglicherweise zwischenzeitlich auf Bennett (Fuß) verzichten muss, sollte der Routinier bei den Seahawks eine sofortige Verstärkung darstellen.

Freeney hat sich über die vergangenen beiden Jahre den Luxus gegönnt, potentielle Contender-Teams auszusuchen und sich dafür auch Zeit zu lassen. So unterschrieb er 2015 bei den Arizona Cardinals und sammelte in elf Regular-Season-Spielen acht Sacks, in der Vorsaison half er den Atlanta Falcons dabei, in den Super Bowl einzuziehen.

Insgesamt steht Freeney in der Regular Season bei 122,5 Sacks. Seattle trifft am Sonntag auf Deshaun Watson und die Houston Texans.