Dolphins traden Ajayi zu den Eagles

NFL Bills @ Jets NFL RedZone -

Week 9 NFL Raiders @ Dolphins NFL Lions @ Packers NFL Seahawks @ Cardinals NFL Patriots @ Broncos

Nach dem Jimmy-Garoppolo-Beben gibt es den nächsten namhaften Trade! Die Miami Dolphins geben Jay Ajayi ab - und zwar an die bärenstark aufspielenden Philadelphia Eagles!

Übereinstimmenden Berichten zufolge zahlen die Eagles einen Viertrunden-Pick für den Running Back. Philly hatte im Run Game bisher einige durchwachsene Vorstellungen, insgesamt aber wirkte das Run Game okay. LeGarrette Blount hatte Hochs und Tiefs, auch wenn er in puncto Yards nach Kontakt glänzte. Ajayi sollte die Offense jetzt in jedem Fall noch gefährlicher machen.

Miami auf der anderen Seite hatte über die vergangenen Wochen offensiv riesige Probleme, die allerdings an Ajayi wohl am wenigsten festzumachen waren. Hinter Ajayi sind Kenyan Drake und Damien Williams die nächsten Optionen im Dolphins-Backfield.

Ajayi steht noch bis Ende der kommenden Saison unter Vertrag. Da es sich noch um seinen Rookie-Vertrag handelt, belastet der 24-Jährige den Salary Cap 2018 lediglich mit 760.204 Dollar.