Vikings holen sich Hilfe vom "Mountain"

MLB Yankees @ Astros (Spiel 2) MLB Cubs @ Dodgers (Spiel 1) NFL RedZone -

Week 6 NFL Patriots @ Jets NFL Dolphins @ Falcons (DELAYED) MLB Cubs @ Dodgers (Spiel 2) NFL Giants @ Broncos MLB Astros @ Yankees (Spiel 3) NFL Colts @ Titans NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NFL RedZone -

Week 7 NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NFL Dolphins @ Ravens NHL Stars @ Oilers NBA Thunder @ Timberwolves

Die Minnesota Vikings lassen vor dem Duell mit den Green Bay Packers nichts unversucht. Die Vikings haben Game of Thrones Star Thor Bjornsson - in der Serie bekannt als "The Mountain", ein riesiger Krieger - als Anheizer eingeladen.

Der Isländer kommt aus dem Kraftsport und erlangte mit der TV-Serie ob seiner hünenhaften Statur weltweite Berühmtheit - jetzt soll er, passend zu seiner eigenen Herkunft, den Vikings-Fan-Gesang vor dem Spiel anführen.

Bjornsson wird dabei zunächst das riesige Gjallarhorn ertönen lassen, ehe er dann den Skol-Chant einleitet, der auch Fußball-Fans durch die Nationalmannschaft Islands ein Begriff sein dürfte.

Die Vikings treffen in Week 6 auf die Green Bay Packers, es könnte eine erste Weichenstellung in der NFC North bedeuten. Verliert Minnesota, hätte Green Bay schon zwei Spiele Vorsprung sowie vorerst den direkten Vergleich für sich entschieden. Die Vikes müssen dabei erneut auf Quarterback Sam Bradford sowie auf Star-Receiver Stefon Diggs verzichten.