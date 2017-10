Watt mit Knieverletzung ins Krankenhaus

MLB Live Indians @ Yankees (Spiel 3) NFL Live Chiefs @ Texans MLB Nationals @ Cubs (Spiel 3) NFL Vikings @ Bears NHL Penguins @ Capitals NFL Eagles @ Panthers NFL RedZone -

Week 6 NFL Giants @ Broncos NFL Colts @ Titans NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lighting @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings

Das Duell mit den Kansas City Chiefs hätte aus Sicht der Houston Texans kaum bitterer beginnen können: Direkt zum Start des Spiels musste zunächst Whitney Mercilus mit einer Brustverletzung raus - dann erwischte es auch J.J. Watt.

Bei einem zunächst scheinbar normalen Zweikampf schien Watts Knie einfach nachzugeben. Der D-Liner lag nach dem Snap minutenlang am Boden, ehe er von zwei Betreuern gestützt an die Seitenlinie humpelte. Dabei belastete er das Bein nahezu überhaupt nicht, nach kurzer Untersuchung war klar: Watt würde nicht zurückkehren.

Und es wurde noch schlimmer. Einige Minuten später wurde während der TV-Übertragung des Spiels gezeigt, wie Watt auf Krücken in einen Krankenwagen stieg, der ihn in ein Krankenhaus in der Nähe brachte.

Die Ärzte vorher hatten Watts Knie auch auf einen Kreuzbandriss untersucht. Die genaueren Ergebnisse stehen noch aus, am Montag sollte es aus Houston Klarheit geben.