Browns tauschen QB - Hogan übernimmt!

Die Cleveland Browns vollziehen den Quarterback-Tausch: Rookie DeShone Kizer muss ab sofort auf der Bank platz nehmen und wird durch Kevin Hogan ersetzt.

Das verkündete das Team am Mittwoch in einem Statement. Darin erklärt Head Coach Hue Jackson: "Ich habe die Entscheidung getroffen, Kevin diese Woche starten zu lassen. Uns gefällt, was er bisher in unserer Offense leisten konnte. Er wird am Sonntag beginnen, denn das ist in meinen Augen für unser Team die beste Entscheidung."

Gleichzeitig aber "ändert das nichts daran, wie wir DeShone auch weiterhin sehen. Er hat extrem hart gearbeitet und noch immer eine große Zukunft vor sich. In diesem Moment aber ist es für ihn und seine Entwicklung besser, der Backup zu sein."

Kizer (81/159, 851 YDS, 3 TD, 9 INT) hat über die ersten Wochen schwankende Leistungen gezeigt - die allerdings müssen die Browns erwartet haben, als sie den 21-Jährigen vor der Saison zum Starter gemacht hatten. Am Sonntag zog Jackson dann im Spiel gegen die Jets die Reißleine und brachte Hogan, der einen stabileren Eindruck hinterließ. Bei dieser Entscheidung bleibt es jetzt vorerst, Hogan ist der 28. Starting-Quarterback seit der Rückkehr der Franchise 1999.