Beathard neuer 49ers-Starting-Quarterback

Die San Francisco 49ers haben einen neuen Starting-Quarterback. Coach Kyle Shanahan hat Rookie C.J. Beathard zur neuen Nummer Eins der Niners ernannt, nachdem Brian Hoyer im Spiel gegen die Washington Redskins nach schwacher Leistung im zweiten Viertel beim Stand von 0:17 ausgewechselt wurde.

Beathard hat den 49ers in seinem ersten NFL-Einsatz am Sonntag nach einem 14-Punkte-Rückstand zum Ausgleich verholfen, ehe Kirk Cousins und die Redskins in den letzten Minuten das Spiel mit 26:24 entscheiden konnten.

Bereits in seinem zweiten Drive, der über elf Spielzüge und 75 Yards lief, überzeugte der 23-Jährige, als die 49ers ihre Posession mit einem 1-Yard-Run von Carlos Hyde abrundeten. Zum Ende des Spiels bilanzierte der Quarterback mit 19 erfolgreichen Pässen bei 36 Versuchen, in denen er 245 Yards und einen Touchdown erzielte. Beathards letzter Pass der Partie war allerdings eine spielentscheidende Interception auf Kendall Fuller.

Beathard wurde im Draft vor der aktuellen Saison in der dritten Runde von den 49ers gedraftet. Vor zwei Wochen ließ Coach Shanahan noch verkünden, dass Beathard noch kein Thema für die Startaufstellung sei, Brian Hoyer müsse sich jedoch deutlich steigern.