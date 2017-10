Luck: Trainings-Comeback diese Woche

MLB Twins @ Yankees (AL Wild Card) NHL Blues @ Penguins MLB Rockies @ Diamondbacks (NL Wild Card) NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers MLB Red Sox @ Astros (Spiel 2) NHL Golden Knights @ Stars MLB Cubs @ Nationals NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears NHL Penguins @ Capitals NFL Eagles @ Panthers NFL Giants @ Broncos

Erstes Aufatmen bei den Indianapolis Colts! Quarterback Andrew Luck wird nach langer Verletzungspause noch in dieser Woche ins Training zurückkehren. Wann Luck allerdings wieder spielt bleibt vorerst offen.

Gegenüber WTTV-TV bestätigte Geschäftsführer Chris Ballard, dass Luck in dieser Woche erstmals seit seiner Schulter-Operation wieder ins Training einsteigen wird. Gleichzeitig betonte Ballard: "Wir werden ihn diese Woche langsam wieder ranführen. Dann werden wir sehen, wie viel er trainiert."

Zunächst aber gibt es einen konkreten Zeitplan für die Rückkehr des Quarterbacks: "Wir haben einen Plan ausgearbeitet, er soll zunächst einige Reps bekommen und dann wieder an den Einheiten mit der Mannschaft teilnehmen, ehe er wieder spielt."

Luck hatte sich im Januar der Schulter-OP unterzogen, zunächst deuteten die Prognosen darauf hin, dass er bis zum Saisonstart fit werden würde. Doch immer wieder wurde seine Rückkehr ins Training verschoben, so dass Indy letztlich gar auf dem Trade-Markt aktiv wurde und Jacoby Brissett aus New England holte. Der entpuppte sich bislang als Glücksgriff und gab den Colts in den vergangenen Wochen die Chance auf Siege - zumindest gegen die Browns klappte das auch.

Ballard erklärte abschließend weiter: "Andrew macht wirklich gute Fortschritte. Ich habe zugeschaut, wie er wirft, und langsam kommt seine Wurfbewegung zurück, genau wie seine physische Stärke." Die Colts empfangen in Week 5 die San Francisco 49ers, ehe Division-Duelle in Tennessee und zuhause gegen Jacksonville auf dem Programm stehen.