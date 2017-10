Seattles Angst vor Andy Dalton Part 2

NBA Pacers @ Thunder MLB Astros @ Dodgers (Spiel 2) NBA Celtics @ Bucks NFL Dolphins @ Ravens NHL Stars @ Oilers NBA Thunder @ Timberwolves MLB Dodgers @ Astros (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Pelicans MLB Dodgers @ Astros (Spiel 4) NFL RedZone -

Deshaun Watson muss Andy Dalton imitieren, um eine Seahawks-Serie zu durchbrechen. Derweil kratzt Joe Flacco an einem historischen Rekord, Carson Wentz erinnert an große Eagles-Zeiten und Alex Smith wandelt auf ruhmreichen Spuren. SPOX präsentiert einige verrückte Statistiken zu Week 8 - die ist übrigens eine echte Weichenstellung: Sechs der zwölf Playoff-Teams in der vergangenen Saison hatten nach dem achten Spieltag mindestens fünf Siege auf dem Konto. Nur die Miami Dolphins kamen ohne positive Bilanz vor Week 9 noch in die Playoffs.

Baltimore Ravens - Miami Dolphins (Fr., 2.30 Uhr live auf DAZN)

Nur die Patriots und die Chiefs (je 15 Siege) haben saisonübergreifend über die letzten 17 Spiele eine bessere Bilanz als die Miami Dolphins (13-4).

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Miami am Donnerstagabend einen weiteren Sieg einfährt: Ravens-Quarterback Joe Flacco bildet mit 5,3 Yards pro Pass nicht nur das ligaweite Schlusslicht, es ist Stand jetzt auch der historisch drittschlechteste Wert für einen Quarterback, der zuvor in seiner Karriere den Super Bowl gewonnen hat.

New England Patriots - Los Angeles Chargers (So., 18 Uhr)

Nur einen einzigen Sack braucht Chargers-Pass-Rusher Joey Bosa, um eine neue Bestmarke aufzustellen: Aldon Smith hatte in seinen ersten 20 NFL-Spielen 18,5 Sacks - Bosa steht nach 19 Spielen bei 18 Sacks.

Philadelphia Eagles - San Francisco 49ers (So., 18 Uhr)

Carson Wentz hat schon jetzt mehr Touchdown-Pässe geworfen (17) als in der kompletten Vorsaison (16). Damit führt er die NFL aktuell sogar an - bleibt er bis zum Saisonende auf dem Spitzenplatz, wäre er der erste Eagles-Quarterback seit Roman Gabriel (23 Touchdowns 1973) der in einer NFL-Saison die meisten Touchdown-Pässe wirft.

Seattle Seahawks - Houston Texans (So., 21.05 Uhr)

Schwerer Test für Houstons spektakulären Deshaun Watson: Rookie-Quarterbacks stehen in Seattle bei einer Bilanz von nur einem Sieg und sieben Niederlagen seitdem Pete Carroll die Seahawks 2010 übernahm. Der einzige Quarterback, der Seattle in seiner Rookie-Saison auswärts schlagen konnte? Andy Dalton 2011!

An Selbstvertrauen wird es Watson aber wohl kaum mangeln: Seitdem er für die Houston Texans als Starter aufläuft, führen die Texans die Liga mit 34 Punkten pro Spiel an.

Washington Redskins - Dallas Cowboys (So., 21.25 Uhr)

Die Cowboys-Offense hat ihren Rhythmus gefunden: Seit Week 4 schafft kein Team mehr Yards pro Spiel als Dallas (449,7), die Cowboys legen in diesem Zeitraum auch die meisten Rushing-Yards pro Spiel auf (205,7).

Detroit Lions - Pittsburgh Steelers (Mo., 1.30 Uhr live auf DAZN)

Genau drei Spieler hatten in den letzten 30 Spielzeiten in den ersten sieben Spielen über 200 Touches (also Runs und Catches kombiniert): LaDainian Tomlinson und Priest Holmes (beide 2002) sowie DeMarco Murray (2014). Mit Pittsburghs Le'Veon Bell gibt es jetzt einen vierten in dieser Rangliste.

Antonio Brown führt die Liga nicht nur in Receiving-Yards an - er dominiert sie: Mit 765 Receiving-Yards steht er 220 Yards vor dem Zweitplatzierten A.J. Green, es ist nach Week 7 der zweitgrößte Abstand seit 1970. Nur Michael Irvin (1993, 273 Yards Vorsprung) war noch besser.

Kansas City Chiefs - Denver Broncos (Di., 1.30 Uhr live auf DAZN)

Alex Smith spielt bisher die Saison seines Lebens - und die Statistiken untermauern das. Kansas Citys Quarterback führt die NFL in Yards pro Pass (8,7), Passer Rating (120,5) und Completion Percentage (72,4 Prozent) an.

Das ist ein ziemlich gutes Omen: Die letzten drei Quarterbacks, welche die Liga in diesen Kategorien nach dem siebten Spieltag anführten, wurden zum MVP ausgezeichnet und schafften es in dieser Saison in den Super Bowl (Kurt Warner 1999 und 2001 sowie Joe Montana 1989).

Allgemein: Rookies, Sacks, Shutouts