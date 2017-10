Trick-Play! Cohen wirft perfekten Touchdown

MLB Live Cubs @ Dodgers (Spiel 2) NFL Live Giants @ Broncos MLB Astros @ Yankees (Spiel 3) NFL Colts @ Titans NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NFL RedZone -

Der Running Back der Chicago Bears, Tarik Cohen, hat im Spiel gegen die Baltimore Ravens bei einem Trick-Play seine Quarterback-Talente aufblitzen lassen. Der Rookie warf im zweiten Viertel einen perfekten Pass über 21 Yards auf Zach Miller.

Die Bears entschieden sich bei einem Second Down und Elf zu einem sehenswerten Spielzug. Quarterback Mitchell Trubisky warf den Ball auf den hinter ihm wartenden Cohen. Dieser rannte parallel zur Line of Scrimmage nach rechts, und suchte eine Anspielstation.

Miller, Tight End bei den Bears, schlich sich der Defense von Baltimore davon und rannte ins rechte Eck der Ravens-Endzone. Der nur 1,68 Meter große Cohen behielt den Überblick, und warf über Freund und Feind einen perfekten Pass in den Lauf von Miller.

Das Spiel gegen die Ravens ging unter anderem durch einen kuriosen Return-Touchdown von Ravens-Back Bobby Rainey in die Verlängerung, wo sich die Bears aber mit 27:24 durchsetzten.