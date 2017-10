Spitzenspiel? Spitzenspiel!

MLB Cubs @ Nationals (Spiel 5) NFL Eagles @ Panthers MLB Yankees @ Astros (Spiel 1) MLB Yankees @ Astros (Spiel 2) NFL RedZone -

Week 6 startet mit einem echten Kracher: Die Philadelphia Eagles reisen zu den Carolina Panthers, beide Teams präsentieren sich in großartiger Verfassung und grüßen in ihrer jeweiligen Division von der Spitze. Gibt es die nächste Show von Cam Newton? Oder können Carson Wentz und Co. einen Auswärtssieg mitnehmen? Das Spiel gibt es in der Nacht zum Freitag ab 2.25 Uhr live auf DAZN zu sehen!

Die Offense der Carolina Panthers war eines der großen Themen in der Offseason. Mit den Draft-Picks für Curtis Samuel und Christian McCaffrey deutete die Weichenstellung scheinbar klar auf eine Kurzpass-Offense hin - und viele berechtigte Fragen, ob Newton so etwas spielen kann, wurden laut. Umso mehr, da Carolina scheinbar plante, seinen Quarterback seltener selbst laufen zu lassen. Und die ersten Wochen gaben allen Kritikern Recht.

Newton wirkte extrem ungenau und schien sich überhaupt nicht wohl zu fühlen, nicht nur mit Blick auf die kurzen Pässe. Nachdem er infolge einer Schulter-Operation große Teile der Saisonvorbereitung verpasst hatte, war auch sein langer Pass genau wie das generelle Timing mit den Receivern problematisch. Über die vergangenen beiden Spiele allerdings sieht man einen klaren Trend in die entgegengesetzte Richtung.

Offensichtlich hat Newton als Runner und Scrambler wieder mehr Freiheiten bekommen, gegen New England und auch jüngst in Detroit zeigte er zudem einige perfekte Deep Balls. Gegen Detroit stand er darüber hinaus bei nur sieben seiner 31 Dropbacks unter Druck und brachte bei Play Action vier seine fünf Pässe an, darunter ein Touchdown. Carolina verzeichnet schon wieder 8,3 Yards pro Pass, der ligaweit vierthöchste Wert. Nur die Patriots haben mehr Passing-Plays von mindestens 40 Yards auf dem Konto (6) als die Panthers (4).

Und sonst? Carolina ist über die vergangenen Wochen besser in der Red Zone, setzt Bunch-Formations häufiger und erfolgreich ein und nutzt McCaffrey zunehmend eher als Receiver. Seit Week 1 gingen seine Rushing-Versuche fast konstant runter, während er nur ein Mal unter sechs Targets hatte (Höchstwert: elf gegen die Saints).

Eagles-Vorteil dank Kansas City?

Der letzte Punkt ist allerdings nicht nur positiv zu sehen, das Run Game nämlich ist bislang insgesamt alles andere als eine Stärke dieser Offense - und damit sich Carolina wieder zu einer der besten Offenses aufschwingen kann, muss dieser Faktor erfüllt sein.

Center Ryan Kalil (Nacken) fällt jedoch erneut aus, dass hier ausgerechnet gegen die starke Eagles-Front der Schalter also umgelegt wird, darf zumindest stark bezweifelt werden. Wichtig wäre für die Gäste dennoch die Rückkehr von Fletcher Cox (Wade), über dessen Einsatz erst kurz vor Spielbeginn entschieden wird.

Philadelphias Defensive Coordinator Jim Schwartz betonte bereits: "In gewisser Weise ist es gut, dass wir uns schon auf Kansas City vorbereiten mussten. Es ist nicht die gleiche Offense, aber was die Jet Sweeps, Shovel-Pässe und diese Dinge angeht, gibt es schon Ähnlichkeiten." Philly muss zwar weiterhin ohne Ronald Darby auskommen, die überraschend guten Auftritte von Patrick Robinson aber helfen der Secondary. Die Pass-Defense generell bleibt trotzdem eine etwas wacklige Angelegenheit und könnte mit Carolinas Downfield-Game Probleme bekommen.

Fast noch spannender wird das Duell auf der anderen Seite des Balls, denn Carolinas Defense erinnert wieder ein wenig an die großartige 2015er Version. Die Front kann Spiele dominieren, eine deutlich besser auftretende Secondary erlaubt den Panthers zudem mehr Blitzing-Freiheiten. Es ist das Duell der statistisch besten Third-Down-Offense gegen die statistisch beste Third-Down-Defense - eine echte Probe also für Carson Wentz und Co.

Bemerkenswerte Entwicklung von Carson Wentz

Stichwort Carson Wentz: Die Eagles dürften nach den ersten fünf Spielen mehr als zufrieden mit der Entwicklung ihres Quarterbacks sein. Wentz brach im Laufe der vergangenen Saison zunehmend ein, unter anderem weil die Offense - mutmaßlich noch auch aufgrund seiner Limitierungen - zu vorhersehbar und seine Line zu anfällig war. Davon ist bislang wenig zu sehen: Wentz spielt deutlich aggressiver, das Deep-Passing-Game funktioniert merklich besser. Im Kurzpassspiel agiert er genau, gegen Pressure ist er solide.

Ein bitterer Schlag für Philly ist der Ausfall von Lane Johnson (Gehirnerschütterung), einer der ligaweit besten Right Tackles. Die Eagles verfügen über eine durch die Bank weg überdurchschnittliche Line, Johnsons Ausfall kommt gegen die gefährliche Panthers-Front jedoch zu einer denkbar ungünstigen Zeit.

Umso wichtiger ist es da, dass die Eagles über die vergangenen drei Wochen offensiv eine zunehmend bessere Balance gefunden haben. Nach einer (viel zu) starken Fokussierung auf das Passspiel zum Saisonstart konnten LeGarrette Blount, Wendell Smallwood und Co. zuletzt mehr Druck von Wentz nehmen und Philly lange Drives mit viel Ballbesitzzeit bescheren.

Klar ist: Beide Teams präsentieren sich aktuell in sehr guter Verfassung und sollten trotz der kurzen Woche für ein packendes Spiel sorgen. Um es in den Worten von Panthers-Coach Ron Rivera zu sagen: "Ich denke, das ist eines der ausgeglicheneren Spiele dieser Saison, allein schon deshalb, weil beide Teams ähnlich spielen. Beide wollen ein Run Game aufziehen und haben Power auf der Position. Beide haben aktive Quarterbacks mit einem starken Arm, beide haben aggressive Defenses und physische Offensive Lines sowie große Wide Receiver. Das wird ein tolles Spiel!"

Fantasy Football: Starts und Sits für Week 6 © getty 1/25 Week 6 der Regular Season steht an und damit die Frage: Wen sollte ich aufstellen und wen lieber nicht? SPOX gibt den Überblick und ordnet vor allem auch mögliche Wackelkandidaten für die Fantasy-Manager ein © getty 2/25 Quarterbacks STARTS: Deshaun Watson, Texans (vs. Browns): Watson hat sich das Vertrauen aller Fantasy-Manager verdient. Natürlich macht er noch Rookie-Fehler, vor allem was Reads angeht. Gegen Cleveland aber wird er definitiv punkten. © getty 3/25 Kirk Cousins, Redskins (vs. 49ers): San Franciscos Secondary bekommt riesige Probleme, wenn die Front keinen Druck aufbauen kann. Washingtons Line kann das bewirken, Cousins spielt bislang eine sehr starke Saison © getty 4/25 Philip Rivers, Chargers (@Raiders): Dass Oakland in der Secondary Probleme bekommen würde, zeichnete sich im Vorfeld der Saison ab - langsam wird es immer deutlicher. Nur 3 Teams lassen mehr Yards pro Pass zu, Rivers wird fraglos Lücken finden © getty 5/25 Quarterbacks SITS: Ben Roethlisberger, Steelers (@Chiefs): Offene Rücktrittsgedanken, Probleme mit dem Deep Ball und mehr als einige unachtsame Pässe: Big Ben wackelt gehörig und wird in Kansas City gegen diese Defense große Probleme bekommen © getty 6/25 Eli Manning, Giants (@Broncos): Kein Beckham, kein Shepard, kein Marshall und die G-Men werden gegen Denver den Ball nicht laufen können. Auf Manning wartet ein potentielles Debakel © getty 7/25 Jared Goff, Rams (@Jaguars): Goff überrascht bisher in dieser Saison, das Spiel gegen Seattle hat aber auch erneut gewisse Grenzen aufgezeigt. Und Jacksonvilles Pass-Defense ist bislang nochmal ein Stück besser als die der Seahawks © getty 8/25 Running Backs STARTS: Todd Gurley, Rams (@Jaguars): So vorsichtig man bei Goff sein sollte - Gurley muss aufgestellt werden! Kein Team lässt mehr Yards pro Run zu als die Jags, L.A. sollte aus den Fehlern gegen Seattle lernen und mehr auf den Run bauen © getty 9/25 Marshawn Lynch, Raiders (vs. Chargers): Wenn es irgendeine Woche gibt, in der man Lynch starten sollte, dann ist es diese: Carr kehrt möglicherweise zurück, wird aber sicher nicht bei 100 Prozent sein - und die Chargers erlauben 5 Yards pro Run © getty 10/25 Bilal Powell, Jets (vs. Patriots): Ein Jets-Spieler als Starter gegen die Patriots? Hätte man vor der Saison auch nicht gedacht. Aber: New Englands Run-Defense ist und bleibt ein Problem, Powell wird auch ins Passspiel stark involviert sein © getty 11/25 Running Backs SITS: Doug Martin, Buccaneers (@Cardinals): Arizonas Defense zeigt Woche für Woche Lücken in der Secondary - die Run-Defense aber gehört weiter zu den ligaweit besten. Keine guten Vorzeichen für Martin nach seinem beeindruckenden Comeback © getty 12/25 Lamar Miller, Texans (@Browns): Wenn man den Browns eine Sache zugutehalten will, dann ist es die Tatsache, dass sie den Run gut stoppen. Houston sollte keine Probleme im Passspiel haben, Miller aber erwartet ein möglicherweise frustrierendes Spiel © getty 13/25 Aaron Jones, Packers (@Vikings): Toller Auftritt gegen die Cowboys, keine Frage. Aber: Green Bays Line kontrollierte Dallas' Front komplett, das kann man gegen Minnesota nicht erwarten. Zudem könnte Montgomery wieder Snaps wegnehmen © getty 14/25 Wide Receiver STARTS: Golden Tate, Lions (@Saints): Das Lions-Saints-Spiel hat absolutes Shootout-Potential - und das bedeutet sehr gute Vorzeichen für Tate. Der könnte gegen eine nach wie vor anfällige Pass-Defense ein Monster-Spiel haben © getty 15/25 Larry Fitzgerald, Cardinals (vs. Buccaneers): Die Bucs haben schematisch und individuell Probleme mit Underneath-Routes, welche angesichts von Arizonas desolater Protection die beste Chance für Palmer und Co. darstellen. Fitz sollte oft anvisiert werden © getty 16/25 Kelvin Benjamin, Panthers (vs. Eagles): Philadelphias Secondary bleibt ein Problem, während Carolinas Passspiel von Woche zu Woche besser aussieht. Trotz Thursday-Night-Risiko - Benjamin sollte überall gestartet werden © getty 17/25 Wide Receiver SITS: Sammy Watkins, Rams (@Jaguars): Jacksonville hat das beste Cornerback-Duo in der NFL und die Rams scheinen noch nicht genau zu wissen, wie sie Watkins am besten einsetzen © getty 18/25 Jarvis Landry, Dolphins (@ Falcons): Miamis Offense ist eine Katastrophe, Atlantas Defense nach der Bye Week ausgeruht und ohnehin schon glänzend besetzt. Viel kann man von den Dolphins offensiv nicht erwarten... © getty 19/25 Amari Cooper, Raiders (vs. Chargers): Stichwort erwarten: Cooper spielt eine grausame Saison. Drops sind ein riesiges Problem, selbst falls Carr zurückkehrt. Seine Rolle in der Offense ist aktuell ein großes Fragezeichen © getty 20/25 Tight Ends STARTS: David Njoku, Browns (vs. Texans): Houstons Pass-Defense ist alles andere als unschlagbar, insbesondere falls erneut Hogan spielt, wird Njoku eine große Rolle einnehmen © getty 21/25 Kyle Rudolph, Vikings (vs. Packers): Wirklich stabil ist Green Bays Defense bisher nicht, und Rudolph zumindest eine Red-Zone-Option. Keenum von Anfang an zu starten sollte auch ein Debakel wie in der ersten Hälfte gegen Chicago verhindern © getty 22/25 Tight Ends SITS: Evan Engram, Giants (@Broncos): 200 Yards hat Engram bislang in dieser Saison auf dem Konto - in Denver wird er die Nummer-1-Pass-Option für Manning sein. Dementsprechend dürften die Broncos ihn auch verteidigen © getty 23/25 Zach Miller, Bears (@Ravens): Trubiskys Debüt hatte Licht und Schatten, Millers Touchdown kam auch mit Glück. Jetzt auswärts gegen diese Ravens-Defense - von Bears-Spielern sollte man generell wenn möglich die Finger lassen © getty 24/25 SLEEPER: Jacoby Brissett, QB, Colts (@Titans): Lasst euch von dem statistisch guten Auftritt in Miami nicht täuschen. Tennessee hat eine mehr als schlagbare Secondary und niemanden, der Hilton decken kann. Brissett wird einige lange Pässe anbringen © getty 25/25 Jerick McKinnon, RB, Vikings (vs. Packers): Beeindruckendes Spiel in Chicago, McKinnon übernahm eine Art "Dalvin Cook Light"-Rolle. Green Bay Run-Defense ist alles andere als sattelfest, McKinnon sollte erneut deutlich mehr als Murray spielen

Panthers vs. Eagles - Preview im Kurzformat

Carolina Panthers (4-1) - Philadelphia Eagles (4-1) (Fr., 2.25 Uhr live auf DAZN)

Trotz ihrer stark besetzten Front sind die Panthers in diesem Jahr defensiv eines der aggressivsten Teams: Prozentual blitzen nur die Jets, die Titans, die Texans und die Browns mehr als Carolina (38 Prozent).

Das hilft gleichzeitig den D-Linern, bestes Beispiel ist aktuell Kawann Short. Der Defensive Tackle verzeichnete gegen Detroit bei 34 Pass-Rush-Snaps vier Pressures, darunter drei (!) Sacks. Zwei weitere QB-Hits erscheinen nur aufgrund von Strafen gegen die Defense nicht in den Stats.

Zach Ertz ist ein absoluter Fokus der Eagles-Offense: Er führt alle Tight Ends in Targets (42), Receptions (32) und Receiving-Yards (387) an. Gegen Arizona gingen 35,7 Prozent der Targets in seine Richtung, dazu kommen bislang zwei Touchdowns. Sein Duell mit den Panthers-Linebackern könnte eine große Rolle spielen.

Philadelphias Run Game ist konstant produktiv: 4,5 Yards pro Run bei nur sechs Runs von über 20 Yards. LeGarrette Blount zeigte gegen die Cardinals eindrucksvoll, wie er im Laufe einer Partie ins Rollen kommen kann. Besonders stark sind die Eagles bei Second-Level-Blocking.

Hier müssen sich die Panthers ohne Frage noch steigern, 3,4 Yards pro Run sind viel, viel zu wenig für die Art Offense, die Carolina spielen muss, um konstant erfolgreich zu sein. Zumindest die grundsätzliche Ausrichtung stimmt bei 29 Rushing-Versuchen pro Partie. Philly steht inzwischen mit 31 Runs pro Spiel sogar noch knapp vor Carolina auf dem ligaweit vierten Platz.

Newton könnte derweil eine historische Marke erreichen: 300 Passing-Yards in drei aufeinanderfolgenden Spielen wären ein neuer Franchise-Rekord für Carolina.

Wentz und die Eagles haben in dieser Saison bereits mehr Auswärtsspiele gewonnen (2) als in der gesamtem Vorsaison (1).

