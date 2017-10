Paukenschlag! Giants werfen Star-Corner raus

MLB Nationals @ Cubs (Spiel 4) NHL Penguins @ Capitals MLB Yankees @ Indians (Spiel 5) NFL Eagles @ Panthers NFL RedZone -

Die New York Giants haben ihren Cornerback Dominique Rodgers-Cromartie suspendiert. Das gaben die Giants am Mittwoch via Twitter bekannt.

Demnach hatte DRC Head Coach Ben McAdoo am Mittwoch mitgeteilt, dass er das Team verlassen will, weshalb ihn die Giants suspendieren.

Auf die Frage, ob er nicht mehr den Rückhalt des Teams habe, antwortete McAdoo, dass er sich über so etwas keine Gedanken mache.

Die Giants haben bislang alle fünf Saisonspiele verloren. Zudem werden die Star-Receiver Odell Beckham Jr. und Brandon Marshall dem Team verletzungsbedingt für den Rest des Jahres fehlen. Auch Sterling Shepard fällt zunächst noch aus.