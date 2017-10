Wo kann ich Vikings - Ravens im Livestream sehen?

NFL Ravens @ Vikings NFL RedZone -

Week 7 NBA Hawks @ Nets NFL Saints @ Packers (DELAYED) NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NFL Dolphins @ Ravens NHL Stars @ Oilers NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NFL RedZone -

Week 8 NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes NFL Steelers @ Lions NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics NFL Broncos @ Chiefs NBA Thunder @ Bucks NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NFL Bills @ Jets NBA Cavaliers @ Wizards

In Week 7 treffen die Minnesota Vikings und die Baltimore Ravens aufeinander (Sonntag, ab 19 Uhr LIVE auf DAZN). In der laufenden Saison konnten die Vikings bis dato einen Sieg mehr als die Ravens einfahren und stehen in der NFC North Division ganz oben. SPOX liefert euch alle Infos zum Spiel der beiden Kontrahenten, den Standings und verrät euch alles wichtige zum Livestream.

Die Minnesota Vikings stehen nach ihren letzten beiden gewonnenen Partien an der Spitze der NFC North. Im 23:10 Erfolg gegen die Green Bay Packers letzten Sonntag, legten sie ihre beste Defensivleistung der Saison hin. Gegen das Team aus Baltimore heißt es nun, an diesen Leistungen anzuknüpfen.

Die Ravens mussten vergangene Woche eine bittere Overtime-Niederlage gegen Chicago hinnehmen. Davor konnten sie jedoch mit einem Sieg in Oakland überzeugen. Nun heißt es mit einem Sieg wieder in die richtige Spur zu geraten. Vor allem für das Selbstbewusstsein wäre der Sieg in Minnesota Gold wert.

Wo kann ich Vikings gegen Ravens im Livestream sehen?

DAZN überträgt die Partie zwischen den Minnesota Vikings und Baltimore Ravens im Livestream. Als "Home of the US-Sport" zeigt der Streamingdienst darüber hinaus jede Woche alle Primetime-Spiele, die Red-Zone-Konferenz sowie jeweils ein weiteres Spiel am Sonntag.

Der erste Monat ist bei DAZN, wo es auch Livestreams zum europäischen Spitzenfußball gibt, kostenlos. Nach der Probezeit ist DAZN dann für 9,99 Euro im Monat erhältlich. Hier geht's zur Anmeldung!

Um wie viel Uhr deutscher Uhrzeit findet Vikings gegen Ravens statt?

Datum Sonntag, 22. Oktober Uhrzeit 19 Uhr MESZ (13 Uhr Ortszeit) Ort U.S. Bank Stadium

Die Quarterbacks der Minnesota Vikings und der Baltimore Ravens

Minnesota Vikings: Case Keenum

Baltimore Ravens: Joe Flacco

Die Minnesota Vikings in der NFC North

Team Siege Niederlagen Quote Punkte erzielt Punkte erlaubt Touchdowns Division Vergleich Serie Minnesota Vikings 4 2 0.667 122 103 13 2-1 2S Green Bay Packers 4 2 0.667 147 135 19 1-1 1N Detroit Lions 3 3 0.500 161 149 19 1-0 2N Chicago Bears 2 4 0.333 105 148 13 0-2 1S

Die Baltimore Ravens in der AFC North

Team Siege Niederlagen Quote Punkte erzielt Punkte erlaubt Touchdowns Division Vergleich Serie Pittsburgh Steelers 4 2 0.667 118 102 12 2-0 1S Baltimore Ravens 3 3 0.500 114 124 12 2-1 1N Cincinnati Bengals 2 3 0.400 84 83 9 1-1 2S Cleveland Browns 0 6 0.000 94 157 12 0-3 6N

Vorschau auf Vikings gegen Ravens