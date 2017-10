Kuechly erneut mit Gehirnerschütterung

MLB Yankees @ Astros (Spiel 1) MLB Yankees @ Astros (Spiel 2) NFL RedZone -

Week 6 NFL Patriots @ Jets NFL Dolphins @ Falcons (DELAYED) NFL Giants @ Broncos NFL Colts @ Titans NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NFL RedZone -

Week 7 NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks

Die Carolina Panthers 4-2 mussten am Donnerstagabend nicht nur eine Niederlage hinnehmen, sondern auch die Verletzung eines ihrer wichtigsten Defensive-Spielers. Linebacker Luke Kuechly zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Eine Verletzung, mit der sich der 26-Jährige auskennt.

Kuechly lief in der ersten Halbzeit des Spiels gegen die Philadelphia Eagles nach einem harten Hit gegen seine Schulter vom Platz, um sich einer Behandlung zu unterziehen. Daraufhin joggte der Defensive Player of the Year des Jahres 2013 in die Kabine und kehrte nicht mehr zur zweiten Halbzeit zurück.

Der Linebacker wurde daraufhin im Concussion Protocoll platziert. Kopfverletzungen sind für Kuechly nichts Neues.

Der 26-Jährige verpasste in der Saison 2015 drei Spiele nach einer Gehirnerschütterung, die er sich im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars zuzog. In der vergangenen Saison verließ er das Spiel gegen die New Orleans Saints nach derselben Verletzung in Tränen. Hier konnte Kuechly bei den letzten drei Spielen der Saison nicht mehr mitwirken.