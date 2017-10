Wo kann ich Patriots gegen Jets live sehen?

MLB Live Yankees @ Astros (Spiel 2) MLB Cubs @ Dodgers (Spiel 1) NFL RedZone -

In Week 6 treffen die New England Patriots und die New York Jets aufeinander (ab 19 Uhr live auf DAZN) - und beide Teams haben tatsächlich die gleiche Bilanz. Während das für die Patriots durchaus eine Enttäuschung ist, dürfte man im Big Apple mit dem bisherigen Saisonverlauf ob der düsteren 0:16-Prognosen im Vorfeld voll und ganz zufrieden sein. SPOX liefert euch alle Infos zum Spitzenspiel der AFC East, den Standings und verrät euch alles, was zum Livestream wissen müsst.

Die Patriots zeigten sich zuletzt beim Sieg über die Tampa Bay Buccaneers fraglos verbessert, vor allem die horrenden Kommunikations- und Abstimmungsfehler aus den Wochen zuvor wurden minimiert. Die Prüfung wird gegen eine fraglos unerwartet produktive, trotzdem nicht gerade furchteinflößende Jets-Passing-Offense eher leichter.

Auf der anderen Seite beeindruckte bislang vor allem die New Yorks Secondary, die bislang der vielleicht stärkste Teil dieses Teams ist. Statistisch gehört Gang Green aktuell zu den besten Passing-Defenses in der Liga. Das lag mitunter auch an den Gegner, das Talent gerade der Safeties aber ist unbestreitbar.

Wann und wo findet New England Patriots vs. New York Jets statt?

Datum Sonntag, 15. Oktober Uhrzeit 19 Uhr MESZ (13 Uhr Ortszeit) Ort MetLife Stadium in East Rutherford

Wo kann ich New England Patriots vs. New York Jets im Livestream sehen?

DAZN überträgt die Partie zwischen den im Livestream. Als "Home of the US-Sport" zeigt der Streamingdienst darüber hinaus alle Primetime-Spiele der Regular Season, die Red-Zone-Konferenz sowie ein weiteres Spiel am Sonntag.

Der erste Monat ist bei DAZN, wo es auch Livestreams zum europäischen Spitzenfußball gibt, kostenlos, kostenlos. Nach der Probezeit ist DAZN dann für 9,99 Euro im Monat erhältlich. Hier geht's zur Anmeldung.

Quarterbacks der New England Patriots und der New York Jets

New England Patriots: Tom Brady

New York Jets: Josh McCown

Die New York Jets und die New England Patriots in der AFC East

Team Siege Niederlagen Quote Punkte erzielt Punkte erlaubt Touchdowns Division Vergleich Serie Buffalo Bills 3 2 0.600 89 74 8 1-0 1N New York Jets 3 2 0.600 92 106 9 1-1 3S New England Patriots 3 2 0.600 148 142 16 0-0 1S Miami Dolphins 2 2 0.500 41 67 4 0-1 1S

Vorschau auf New England Patriots vs. New York Jets