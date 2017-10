Warum jetzt? Warum so günstig?

NFL Bills @ Jets NFL RedZone -

Die NFL hat endlich mal wieder einen Schocker zur Trade-Deadline! Jimmy Garoppolo verlässt die New England Patriots und wechselt zu den San Francisco 49ers. Es ist ein Trade, der die komplette Liga verändern könnte - was aber genau bedeutet er für beide Teams? Was heißt es für Tom Brady? Und warum war Jimmy G. so günstig? SPOX blickt auf die wichtigsten Fragen.

1. Was ist passiert?

Es war der Kracher am Montagabend, der dem Sieg der Chiefs über die Broncos mal eben die Show stahl: Die San Francisco 49ers holen wenige Stunden vor der Trade-Deadline Quarterback Jimmy Garoppolo von den Patriots und schütteln somit den Quarterback-Markt 2018 schon im Vorhinein kräftig durch.

Besonders überraschend dabei? Der günstige Preis. San Francisco bezahlt übereinstimmenden Berichten zufolge "nur" einen Zweitrunden-Pick für Garoppolo, nachdem vor einigen Monaten noch ganz andere Preise genannt wurden. Gleichzeitig teilten die 49ers mit, dass Quarterback Brian Hoyer entlassen wurde. Hoyer hatte seinen Startplatz nach ganz schwachen Auftritten zuletzt bereits an Rookie C.J. Beathard verloren.

Allerdings bedeutet das nicht, dass Garoppolo in San Francisco zwangsläufig sofort in die Startformation rückt. Die Niners haben riesige Probleme in der Pass-Protection, Beathard steckte in den vergangenen Wochen viele heftige Hits ein. Gut denkbar ist ein Szenario, in dem Niners-Coach Kyle Shanahan Garoppolo einige Wochen reinkommen und das System lernen lässt.

Gleichzeitig aber wird San Francisco den Ex-Patriots-Quarterback früher oder später reinwerfen und mit eigenen Augen sehen wollen, was Garoppolo in Shanahans System zeigt. Immerhin läuft sein Vertrag nach der Saison aus und die 49ers müssen dann eine Entscheidung darüber treffen, ob und zu welchen Bedingungen sie Garoppolo halten wollen.

Seite 1: Was ist passiert?

Seite 2: Warum war der Preis so niedrig?

Seite 3: Was bedeutet der Garoppolo-Trade für die 49ers?

Seite 4: Was bedeutet der Garoppolo-Trade für die Patriots?

Seite 5: Was bedeutet der Garoppolo-Trade für den Quarterback-Markt?