Draft 2018 findet wohl in Dallas statt

Der NFL Draft 2018 findet offenbar in Dallas statt. Das berichtet NFL Network Insider Ian Rapoport. Demnach wird das AT&T Stadium in Arlington, das Wohnzimmer der Dallas Cowboys, als Austragungsstätte dienen.

Bereits in der jüngsten Vergangenheit wurde der Draft in verschiedenen Städten abgehalten (2015 und 2016 in Chicago, 2017 in Philadelphia).

In Philadelphia wurde mit über 250.000 verkauften Tickets ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt, Dallas soll dem Spektakel noch mehr Reichweite verleihen.

Der NFL Draft 2018 findet vom 26. bis 28. statt.