Vikings: "Sechs Wochen" Pause für Bradford?

NFL Live RedZone -

Week 2 NFL Packers @ Falcons MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres MLB Cubs @ Rays MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL RedZone -

Week 3 MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL Raiders @ Redskins MLB Royals @ Yankees NFL Cowboys @ Cardinals MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins

Die Minnesota Vikings mussten ohne Sam Bradford gegen die Pittsburgh Steelers ran - und womöglich fällt der Quarterback noch länger aus. Head Coach Mike Zimmer jedenfalls sorgte nach dem Spiel für Verwirrung.

Zimmer erklärte, nachdem Bradford das Spiel gegen Pittsburgh kurzfristig doch verpasst hatte, auf der Pressekonferenz: "Sam geht es gut: Er könnte im nächsten Spiel spielen, eventuell spielt er auch in sechs Wochen wieder. So oder so - es geht ihm gut." Eine Aussage, die also mindestens Raum für Spekulationen lässt.

Kurz vor dem Wochenende hatte Bradford laut ESPN über "eine Schwellung, Schmerzen und Unwohlsein" in seinem linken Knie geklagt. Es ist das gleiche Knie, an dem sich Bradford 2013 und 2014 nach Kreuzbandrissen bereits operieren lassen musste. Vor dem Spiel war nach kurzem Aufwärmen schnell klar, dass er nicht spielen kann.

Tritt der Worst Case ein und es handelt sich tatsächlich um eine längerfristige Knieverletzung, könnte im Laufe der Saison womöglich auch Teddy Bridgewater zurückkehren. Das würde die ohnehin brisante Quarterback-Situation in Minnesota noch zusätzlich komplexer machen.