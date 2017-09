Rapoport: Luck-Debüt "erst im Oktober"?

MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Quarterback Andrew Luck fehlt den Indianapolis Colts nach wie vor und noch immer ist relativ offen, wann der 27-Jährige nach seiner Schulter-Operation wieder spielen kann. Exklusiv gegenüber SPOX gab jetzt NFL-Network-Insider Ian Rapoport seine Einschätzung ab - und erwartet eine längere Pause.

Im Interview mit SPOX erklärte Rapoport: "Es würde mich nicht wundern, wenn er noch über einen längeren Zeitraum nicht spielt. Die Colts sind bei solchen Dingen immer vorsichtig. Immer. Und damit einher geht, dass man sich Zeit nehmen muss."

Daher, so Rapoport weiter, gehe er davon aus, dass die Coaches "sich sagen werden: Wir wollen uns darüber keine Sorgen mehr machen. Wir wollen sicherstellen, dass wenn Andrew Luck wieder in einem Spiel aufläuft, seine Schulter so gesund ist, dass wir uns darüber nie wieder Sorgen machen müssen."

In der Folge würde es ihn "nicht überraschen, wenn sein erster Start erst im Oktober kommt. Er ist ihr Franchise-Quarterback für die nächsten zehn Jahre, das ist eine langfristige Sache. Seine Gesundheit ist wichtig und deshalb würde es mich nicht wundern, wenn das noch Zeit braucht."

Vom Team bestätigt ist bislang offiziell nur, dass Luck den Season-Opener gegen die Los Angeles Rams verpassen wird. Indianapolis sorgte am Wochenende dann für eine Überraschung, als die Colts Patriots-Backup-Quarterback Jacoby Brissett via Trade verpflichteten.

Das komplette Interview mit Ian Rapoport erscheint noch am heutigen Mittwoch, 6.9., auf SPOX.