Zehn Spiele Sperre für Texans' Cushing

Die NFL hat Brian Cushing mit sofortiger Wirkung für die nächsten zehn Spiele gesperrt. Der Linebacker der Houston Texans hat zum wiederholten Male gegen die Liga-Richtlinien zu leistungsfördernden Mitteln verstoßen. Dies gab die NFL am Mittwoch bekannt.

Cushing, der 2009 in den Pro Bowl gewählt wurde, saß bereits in der Saison 2010 eine Vier-Spiele-Doping-Sperre ab. Ein weiteres Vergehen würde dem 30-Jährigen laut NFL-Insider Ian Rapoport mindestens eine Zwei-Jahres-Sperre einhandeln.

Für das Aufeinandertreffen mit den Cincinnati Bengals wäre Cushing allerdings ohnehin ausgefallen. Bei der 7:29-Pleite zum Saisonauftakt gegen die Jacksonville Jaguars zog er sich eine Gehirnerschütterung zu. In seiner nunmehr neunten NFL-Saison schafft es Cushing bereits zum sechsten Mal nicht alle 16 Saisonspiele zu bestreiten.

Cushing brachte es 2016 auf 65 Tackles in 13 Spielen.

Als Ersatz für Cushing steht derweil Dylan Cole, den die Texans als Undrafted-Rookie-Free-Agent vor der Saison verpflichtet hatten, parat. Er kam bereits gegen die Jaguars am letzten Sonntag für Cushing ins Spiel.

"Ich setze in mich selbst hohe Erwartungen. Dinge passieren in der NFL, Leute verletzen sich oder sind angeschlagen. Dann muss eben der nächste Mann ran", erklärte Cole gegenüber dem Houston Chronicle. "Es ist ein professioneller Sport. Es wird zu dargestellt und es ist eben was es ist."